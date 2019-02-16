قیمت نفت با بیش از ۲ درصد جهش به رکورد ۲۰۱۹ خود رسید

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات جمعه، پس از این که اختلال در تولید میدان نفتی دریایی عربستان، انتظار از کمبود عرضه در بازارها را تقویت کرد، قیمت نفت با بیش از ۲ درصد جهش به بالاترین سطح ۲۰۱۹ رسید.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت، بنچ‌مارک جهانی قیمت نفت، ۱.۶۸ دلار یا ۲.۶ درصد جهش کرد و به ۶۶.۲۵ دلار رسید، که بالاترین رکورد آن از ماه نوامبر تا کنون است.

نفت خام تگزاس غرب آمریکا هم ۱.۱۸ دلار یا ۲.۲ درصد جهش کرد و به ۵۵.۵۹ دلار رسید. در معاملات پس از بسته شدن بازارهای اصلی، قیمت این شاخص به ۵۵.۸۰ دلار رسید که بالاترین نرخ امسال آن است.

این هفته با تشدید تاثیرگذاری کاهش عرضه بر بازارهای نفت، از زمان آغاز کاهش تولید اوپک پلاس در ماه گذشته تا کنون، قیمت نفت برنت بیش از ۶ درصد و قیمت نفت آمریکا بیش از ۵ درصد جهش کرد.

بسته شدن قسمتی از میدان نفتی صفوانیه عربستان سعودی، بزرگترین میدان نفتی دریایی جهان، که دو هفته پیش اتفاق افتاده بود، توسط یک منبع آگاه در روز جمعه گزارش شد. صفوانیه دارای ظرفیت تولید بیش از ۱ میلیون بشکه در روز است. هنوز مشخص نیست که این میدان نفتی از چه زمانی به تولید با ظرفیت کامل بازمی‌گردد.

قیمت نفت همچنین با تحریم‌های آمریکا بر علیه ایران و ونزوئلا و کاهش تولید لیبی به علت ناآرامی‌های مردمی، تقویت شده است. پس از انتخابات عمومی نیجریه، تهدیدهای امنیتی تولید نفت این کشور را هم به مخاطره انداخته است.

اما افزایش تولید نفت آمریکا، همچنان رشد قیمت‌ها را محدود کرده است. طبق اعلام شرکت خدمات انرژی بیکر هیوز، حفاران نفتی آمریکا این هفته سه حلقه چاه دیگر هم به تعداد چاه‌های فعال خود افزودند.