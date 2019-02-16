نقص فنی پراید یک کشته و ۳ مجروح برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر ، نادر رحمانی در تشریح این خبر اظهار کرد: حوالی ساعت ۱۷ و ۳۰ دقیقه جمعه در فرعی بوشکان استان بوشهر در اثر نقص فنی یک دستگاه پراید و برخورد آن با یک پراید دیگر متاسفانه یک تن کشته و سه تن مجروح شدند.

وی افزود همچنین حوالی ساعت ۱۳ و ۲۰ دقیقه جمعه نیز بر اثر برخورد سواری هیوندا با کشنده ایویکو در شمال استان کرمان شش تن مجروح شدند که علت این حادثه عدم توجه به جلو سواری هیوندا بوده است.

رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا افزود حوالی ساعت ۱۶ نیز در کیلومتر ۳۰ محور بیرجند در استان خراسان جنوبی نیز در پی عدم رعایت حق تقدم از سوی سواری ام وی ام و برخورد آن با پژو ۴۰۵ ۵ تن مجروح شدند.

وی تصریح کرد: همچنین حوالی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه جمعه در کیلومتر ٣٣ محور سوران - هیدوج در شمال سیستان و بلوچستان در پی تجاوز به چپ وانت نیسان و برخورد آن با پراید ۴ تن مجروح شدند.