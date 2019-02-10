عاملان درگیری منجر به جنایت را شناسایی کنید

سرهنگ کارآگاه علی ولیپور گودرزی در گفت‌گو با خبرنگار مهر در توضیح این خبر گفت : ساعت ۲۳:۳۰ مورخه ۰۲/۰۴/۱۳۹۷ وقوع یک نزاع و درگیری دسته جمعی در ابتدای ورودی شهرک صنعتی قیام دشت به کلانتری ۱۷۴ اعلام شد؛ با حضور مأموران در صحنه درگیری مشخص شد چند نوجوان ۱۸ ساله مورد اصابت چاقو قرار گرفتند که بلافاصله به بیمارستان منتقل شدند.

با وجود انجام اقدامات درمانی، در بامداد مورخه ۰۳/۰۴/۱۳۹۷ به کلانتری ۱۷۴ قیام دشت اعلام شد که یکی از مجروحان صحنه درگیری به نام «جواد. الف» ۱۸ ساله به علت شدت جراحات و اصابت جسم تیز به ناحیه سینه فوت کرده است؛ بلافاصله پرونده مقدماتی با موضوع قتل عمـد تشکیل و ضمن هماهنگی با شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و انقلاب خاوران، پرونده جهت ادامه تحقیقات در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ در همان تحقیقات اولیه اطلاع پیدا کردند که مقتول به همراه سه تن از دوستانش قصد درگیری با سرنشیان یک خودرو پیکان را داشتند که در زمان آغاز درگیری ناگهان سرنشینان یک خودرو پراید در محل درگیری واقع در ابتدای ورودی شهرک صنعتی قیام دشت حاضر شده؛ سرنشیان آن با چاقو به آنها حمله ور شده، مقتول و دوستانش را با چاقو مجروح و پس از آن از محل متواری شدند.

با ادامه تحقیقات و بهره گیری از تصاویر دوربین های مداربسته، کارآگاهان موفق به شناسایی مالک خودرو پیکان شدند؛ در تحقیقات از مالک پیکان مشخص شد وی در شب درگیری به صورت دربست اقدام به سوار کردن دو نوجوان به عنوان مسافر کرده و شخصا هیچ دخالتی در نزاع و درگیری نداشته است.

راننده پیکان در اظهاراتش به کارآگاهان گفت : «مقابل شهربازی قیام دشت منتظر مسافر ایستاده بودم که دو نوجوان حدودا ۱۶ – ۱۵ ساله به من مراجعه کره و درخواست خودروی دربستی به مقصد شهرک صنعتی قیام دشت کردند؛ در بین راه آنها مرتبا با تلفن همراه خود صحبت می کردند و به نظر می رسید که با افرادی در حال قرار گذاشتن هستند؛ ورودی شهرک صنعتی قیام دشت بود که سرنشینان دو موتورسیکلت مسیر مرا مسدود کردند؛ در همین زمان، یک پراید با چند سرنشین جوان به محل رسید و بدون هیچ صحبتی با آن چهار موتورسوار درگیر شدند؛ پس از دقایقی آن دو نوجوان مسافر بنده به همراه سرنشنیان پراید محل را ترک کردند؛ آن چهار موتورسوار نیز که مجروح شده بودند جهت درمان به بیمارستان رفتند»

سرهنگ کارآگاه ولیپور گودرزی تصریح کرد: با بررسی تصاویر بدست آمده از دوربین های مداربسته تصاویر افراد حاضر در نزاع و درگیری شناسایی شد که در ادامه هماهنگی های لازم با رئیس محترم شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و انقلاب خاوران جهت انتشار بدون پوشش تصاویر این افراد جهت شناسایی و دستگیری انجام شده است؛ لذا از کلیه شهروندان محترم که موفق به شناسایی هویت صاحبان تصاویر شدند درخواست می شود تا هرگونه اطلاعات خود را از طریق شماره تماس ۵۱۰۵۵۴۲۸ در اختیار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار دهند.