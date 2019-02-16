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۲۷ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۵

اجرای مجدد «سالگشتگی» بعد از ۵ سال

اجرای مجدد «سالگشتگی» بعد از ۵ سال

نمایش «سالگشتگی» به کارگردانی امیررضا کوهستانی پس از ۵ سال در تئاتر مستقل تهران به صحنه می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی گروه تئاتر مهر، پس از اجرای نمایش «بی‌تابستان» که هم اکنون روی صحنه است، گروه تئاتر مهر نمایش «سالگشتگی» را از ۸ اسفند و پس از ۱۱۵ اجرا در تهران، شیراز، سوئیس، هلند، فرانسه، آلمان، بلژیک، ایتالیا، آمریکا، لبنان و شیلی مجددا در تهران و در تئاتر مستقل تهران روی صحنه می‌برد.

در «سالگشتگی» محمدحسن معجونی، مهین صدری، عبد آبست، بهدخت ولیان به عنوان بازیگر حضور دارند.

محمدرضا حسین‌زاده به‌ عنوان مدیر تولید، دستیارکارگردان و برنامه‌ریز، داوود صدری به‌ عنوان مدیر تکنیک و ویدئو، پویا پورامین به‌ عنوان آهنگساز، نگار نعمتی به‌ عنوان طراح لباس و منشی صحنه، محمد خاکساری به‌عنوان دستیار کارگردان و تویک زادوریان به عنوان طراح گرافیک با این نمایش همکاری دارند.

پیش فروش بلیت های این نمایش از یکشنبه ۲۸ بهمن ساعت ۱۲ ظهر آغاز خواهد شد.

کد مطلب 4543362
آروین موذن زاده

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