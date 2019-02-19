گوشی جدید هواوی با دوربین ۴۰ پیکسلی در راه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلش گیر، این شرکت رسما از معرفی دو گوشی تازه خود خبر داده و برای اطلاع رسانی در این زمینه حتی منتظر آغاز کنگره مذکور نمانده است.

گوشی های جدید هواوی پی ۳۰ و پی ۳۰ پرو نام دارند. هنوز در مورد ویژگی های فنی این دو گوشی هوشمند اطلاعات چندانی در دسترس نیست ولی منابع مطلع می گویند گوشی های یادشده هر دو ضدآب هستند.

همچنین هر یک از این دو گوشی مجهز به سه تا چهار دوربین هستند که البته این تعداد بستگی به مدل هر گوشی متفاوت است. هواوی در پوستری نیز که به مناسبت رونمایی از گوشی های یادشده منتشر کرده بر روی دقت و کیفیت بالای دوربین های این دو گوشی تاکید کرده است.

برخی منابع خبری می گویند گوشی P۳۰ دارای قابلیت زوم ترکیبی کم سابقه ۱۰x است و توانایی آن برای زوم اپتیکال نیز به ۵x می رسد. قدرت دوربین این گوشی نیز ۴۰ مگاپیکسل است. در مورد قابلیت های پی ۳۰ پرو اطلاعات چندانی در دسترس نیست.