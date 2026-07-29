معافیت از آزمون جامع در دانشگاههای علوم پزشکی با رعایت شرط معدل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت آموزشی وزارت بهداشت، مرضیه نجومی، دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی، با ارسال بخشنامه‌ای به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور اعلام کرد: با هدف رفع ابهام در معرفی دانشجویان به آزمون جامع مهرماه جاری، همه دانشجویانی که واجد شرایط آزمون جامع اسفندماه ۱۴۰۴ بوده‌اند، می‌توانند از شرایط اعلام ‌شده در مورد حد نصاب معدل برخوردار شوند.

مشروح بخش‌نامه ارسال شده از سوی دبیر شورای آموزش پزشکی عمومی به دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به شرح ذیل است:

کلیه معاونان محترم آموزش دانشگاه‌ها/دانشکده‌های علوم پزشکی ...

معاون محترم علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی

با سلام و احترام

پیرو نامه شماره ۵۱۸/۲۲۷/د به تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۱ درباره رفع ابهام در معرفی دانشجویان به آزمون‌های جامع شهریورماه ۱۴۰۵، با توجه به درخواست‌های رسیده از دانشگاه‌ها و مشکلات دانشجویان در شرایط فعلی کشور، بند سوم ابلاغی تصحیح شده و اعلام می‌شود همه دانشجویانی که واجد شرایط آزمون‌های جامع اسفند ۱۴۰۴ بوده و به طور مشروط وارد مرحله بعد شده‌اند، می‌توانند از شرایط اعلام شده در مورد حد نصاب معدل برخوردار شوند.

همچنین، از آنجایی که با توجه به شرایط، برگزاری برخی از آزمون‌های درون دانشگاهی به تعویق افتاده است، زمان برگزاری آزمون‌های جامع علوم‌پایه پزشکی و دندانپزشکی و پیش‌کارورزی به تاریخ دوم مهر ماه ۱۴۰۵ تغییر داده شد. به دانشجویان پزشکی که دوره کارورزی را به طور مشروط شروع کرده‌اند، اجازه ادامه دوره تا اعلام نتایج آزمون پیش‌کارورزی مهرماه ۱۴۰۵ داده شود. در صورت مردودی از آزمون، ادامه مرحله تا آزمون بعدی متوقف شود.