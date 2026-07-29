پرداخت مستقیم یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان آغاز شد

سید علی لاهوتی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با هدف حمایت از تولید، کاهش هزینههای کشاورزی و اجرای سیاست پرداخت یارانه در انتهای زنجیره تولید، طرح پرداخت مستقیم یارانه کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان آغاز شده است.
وی با بیان اینکه مصرف متعادل کودهای کشاورزی بهویژه کودهای فسفاته و پتاسه میتواند تا ۶۰ درصد بازدهی محصولات کشاورزی را افزایش دهد، افزود: این طرح در راستای تحقق سیاستهای دولت، وزارت جهاد کشاورزی و شرکت خدمات حمایتی کشاورزی برای هدفمند کردن یارانهها، حمایت از امنیت پایدار غذایی، افزایش توان خرید کشاورزان، ترویج مصرف بهینه کود و ارتقای بهرهوری بخش کشاورزی اجرا میشود.
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: کشاورزانی که از تاریخ ۸ اردیبهشت ۱۴۰۵ اقدام به خرید کودهای فسفاته و پتاسه کردهاند، مشمول دریافت این یارانه خواهند شد.
لاهوتی از کشاورزان خواست برای بهرهمندی از این حمایت، با مراجعه به کارگزاران فروش، مراکز خدمات جهاد کشاورزی یا شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان، شماره شبای خود را در سامانه پایش ثبت کنند.
وی در پایان گفت: تاکنون یارانه ۲۱ نفر از کشاورزان استان به مبلغ ۸۵ میلیون تومان از سوی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بهصورت مستقیم به حساب آنان واریز شده است.
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