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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۳

اندیشمند فلسطینی: حرکت امام حسین (ع) تجلی اسلام اصیل است

اندیشمند فلسطینی: حرکت امام حسین (ع) تجلی اسلام اصیل است

شیخ محمد قدوره، رئیس مرکز بدر الکبری از فلسطین، سه محور را از محورهای اسلام محمدی اصیل دانست که باید مورد توجه تقریب مذاهب و همبستگی جهان اسلام باشد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شیخ قدوره در نشست همایش اربعین و همگرایی اسلامی که همت کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین در کربلای معلی برگزار شد گفت: آنچه از محورهای اسلام اصیل می گوییم، نمونه تمام عیار آن در حرکت امام حسین (ع) برای همه مبارزان جهان ترسیم شده است.

رئیس مرکز بدر الکبری از فلسطین گفت: اولین محور در قرآن آمده که "ولا تفرقوا" این شاخص اصلی در حرکت ماست. در این محور نگاه ما بر امت واحده است.
وی افزود: محور بعدی برای ما در حرکت امام حسین (ع) روشن می شود و آن حق مجازی و بر اساس رای حق و عدل حرکت کردن است.

در محور حق بودن یعنی مجرم و ظالم بودن کسانی همچون یزید در تمام تاریخ ثابت است. حق، تاریخ بردار نیست و از دیروز تا امروز یک محور است و حق مداری از صفات صدیقین است.
از طرفی خروج از عدل، ضایع کردن فرصت های جهان اسلام است.

شیخ قدوره، محور دیگر این اسلام محمدی اصیل را عزت و کرامت مسلمین دانست و گفت: حرکت استثنایی امام حسین(ع)، یکی از مهمترین نکاتش همین حفظ کرامت و عزت اسلام بود. او مقابل حاکم فاسد قیام کرد تا نشان دهد کرامت انسان و عزت اسلام تاریخ بردار نیست.
جغرافیای عزت و کرامت برای ما، عراق و ایران و لبنان و فلسطین نمی شناسد. ما امروز بر محور همان حرکت عزتمند و کرامت بخش حسینی حرکت می کنیم.
شیخ قدوره در پایان سخنانش با جمع بندی این محورها بر محور تقریب گفت:
این محورها در اسلام ناب محمدی اصیل است که همبستگی و تقریب مذاهب را برای ما ضروری می کند.
امروز از مراجع قم تا نجف تا لبنان و دیگر نقاط جغرافیای اسلام، همگی به این ضرورت رسیده اند که همگرایی ما، امت واحده را شکل می دهد. چرا که ما همگی خادم اسلام هستیم.

همایش اربعین و همگرایی اسلامی از مجموعه نشست های علمی پژوهشی کمیته فرهنگی آموزشی ستاد اربعین است که در کربلای معلی و نجف اشرف برگزار می شود.

کد مطلب 6902834
سیده فاطمه سادات کیایی

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