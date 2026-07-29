مراسم معارفه رئیس فدراسیون ناشنوایان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، مراسم تودیع محمد اسدمسجدی، سرپرست پیشین فدراسیون و معارفه مسعود فراهانی رئیس جدید فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با حضور کامیار اکبری سلطانی مدیرکل دفتر مشترک فدراسیونهای وزارت ورزش و جوانان، جمعی از مسئولان و تمامی کارکنان فدراسیون برگزار شد.
در این مراسم سلطانی ضمن قدردانی از تلاشها و خدمات محمد اسدمسجدی در دوران سرپرستی فدراسیون، اظهار داشت: اسدمسجدی در مدت مسئولیت خود با دلسوزی، تعهد و پیگیری مستمر، گامهای مؤثری در جهت رفع بخشی از مشکلات فدراسیون برداشتند که شایسته تقدیر است. وی برای ایشان آرزوی سلامتی، موفقیت و توفیق روزافزون کرد.
مدیرکل دفتر مشترک فدراسیونهای وزارت ورزش و جوانان همچنین با تبریک انتخاب مسعود فراهانی به عنوان رئیس جدید فدراسیون ورزشهای ناشنوایان ابراز امیدواری کرد با حمایت وزارت ورزش و جوانان، همراهی خانواده ورزش ناشنوایان و بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، شاهد رشد، توسعه و موفقیتهای روزافزون این فدراسیون در عرصههای ملی و بینالمللی باشیم.
در ادامه این مراسم مسعود فراهانی نیز با قدردانی از اعتماد اعضای مجمع انتخاباتی و حمایت وزارت ورزش و جوانان، بر همدلی، تعامل و استفاده از ظرفیت تمامی دلسوزان ورزش ناشنوایان برای پیشبرد اهداف فدراسیون تأکید کرد.
مراسم تودیع محمد اسدمسجدی و معارفه مسعود فراهانی در فدراسیون ورزشهای ناشنوایان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، مراسم تودیع محمد اسدمسجدی، سرپرست پیشین فدراسیون و معارفه مسعود فراهانی رئیس جدید فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با حضور کامیار اکبری سلطانی مدیرکل دفتر مشترک فدراسیونهای وزارت ورزش و جوانان، جمعی از مسئولان و تمامی کارکنان فدراسیون برگزار شد.
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