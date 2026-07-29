تخریب مدارس روستاهای مرزی لبنان به دست اشغالگران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الشرق الاوسط، نظامیان اسرائیلی در چارچوب برنامه‌ای گسترده‌تر برای جلوگیری از بازگشت ساکنان روستاهای جنوب لبنان به محل سکونتشان، مدارس این روستاها را تخریب می‌کنند.

روستاهای مرزی جنوب لبنان با نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی جدید با چالشی تازه روبرو هستند. حملات رژیم صهیونیستی به ۳۵۲ مرکز آموزشی در این مناطق آسیب رسانده که از این میان، ۲۶ مدرسه به طور کامل ویران شده‌اند.

این وضعیت بازگشت ساکنان به روستاهایشان را با مشکل مواجه کرده و این نگرانی را افزایش داده است که تأخیر در بازسازی و آماده سازی مراکز آموزشی، بیش از ۱۲۵ هزار دانش‌آموز را از آغاز عادی تحصیلی جدید محروم کند.

ریما کرامی، وزیر آموزش و آموزش عالی لبنان گفت: هدف از تخریب مدارس، دشوارتر کردن بازگشت مردم به روستاها است. مراکز آموزشی یکی از ارکان اصلی ماندگاری خانواده‌ها در شهرها و روستاهایشان به شمار می‌روند.

کرامی همچنین از کشورهای بزرگ خواست با اعمال فشار بر تل آویو، مانع ادامه تخریب مدارس و خانه‌ها شوند.

آمارهای وزارت آموزش لبنان نیز نشان می‌دهد که بازسازی و آماده‌سازی مدارس اکنون به یک اولویت فوری تبدیل شده است تا آغاز سال تحصیلی و بازگشت زندگی عادی به جنوب این کشور تضمین شود.