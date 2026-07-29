https://mehrnews.com/x3cGZ2 ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷ کد مطلب 6902826 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷ تصاویر هوایی اختصاصی خبرگزاری مهر از وضعیت پارکینگ های مرز خسروی کرمانشاه- با نزدیک شدن به اربعین حسینی، حجم پارک خودرو ها در مرز خسروی در حال افزایش است. دریافت 33 MB کد مطلب 6902826 کپی شد مطالب مرتبط شفیعی: پارکینگهای مرز خسروی هنوز ۶۵ درصد ظرفیت خالی دارند اصابت پرتابه دشمن به محل خالی از سکنه و ابنیه در جنوب آذربایجان غربی جهادگران ۳۶ هزار خانه آسیبدیده از جنگ را بازسازی کردند سلیمانی: تردد روزانه زائران از مرز خسروی از ۹۰ هزار نفر گذشت خراسان جنوبی مهیای اربعین؛ از پذیرایی زائران در عراق تا خدمات پروازی روایتگری چندزبانه پیامآوران ایثار در مرزهای اربعینی آمار ثبت نام زائران اربعین از ۲ میلیون و ۳۵۰ هزار نفر عبور کرد برچسبها اربعین حسینی مرز خسروی کرمانشاه اربعین 1405
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