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۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۳۷

تصاویر هوایی اختصاصی خبرگزاری مهر از وضعیت پارکینگ های مرز خسروی

تصاویر هوایی اختصاصی خبرگزاری مهر از وضعیت پارکینگ های مرز خسروی

کرمانشاه- با نزدیک شدن به اربعین حسینی، حجم پارک خودرو ها در مرز خسروی در حال افزایش است.

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کد مطلب 6902826

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