به گزارش خبرگزاری مهر، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه‌ای با تاس گفت که غرب از طریق اوکراین با درجات مختلفی از نقش کشورها علیه روسیه جنگ به راه انداخته است.

این دیپلمات ارشد در پاسخ به اظهارنظری در مورد رفتار غرب قبل از سال ۲۰۰۷ و سخنرانی مونیخ پوتین، یادآوری کرد: آن‌ها فکر می‌کردند که ما را تحت کنترل دارند و وقتی رئیس جمهور پوتین به قدرت رسید، کاملاً پذیرای یک مشارکت استراتژیک برابر با غرب بود.

لاوروف تأکید کرد: این واقعیت که متحدان سابق ما، یعنی آنگلوساکسون‌ها، اکنون با درجات مختلفی از وحشیگری - لندن بیشتر و ایالات متحده کمی کمتر - از طریق اوکراین با درجات مختلفی از وحشیگری علیه ما جنگ می‌کنند، آن را با سلاح‌های پیشرفته اشباع می‌کنند و اعلام می‌کنند که سیستم‌های ضد موشکی کشنده و پیشرفته جدید را به طور خاص برای اوکراین تولید خواهند کرد - به عبارت ساده، این هرگز قبلاً اتفاق نیفتاده است.

وزیر امور خارجه روسیه تأکید کرد: ما عملیات ویژه نظامی را در زمانی آغاز کردیم که جامعه عموماً آرام و از سطح زندگی خود راضی بود. این واقعیت که این به مذاق غرب خوش نمی‌آمد نیز یک واقعیت است. آنها نمی‌خواستند جامعه آرام باشد. آنها می‌خواستند جامعه را علیه دولت تحریک کنند و در حال آماده‌سازی تحریکات بودند.

به گفته لاوروف، غرب به سادگی نمی‌تواند منصفانه رقابت کند. دیپلمات ارشد روسیه افزود: آن‌ها از رقابت منصفانه در همه چیز می‌ترسند. این همچنین دلیل تحریم‌ها است. آنها سعی می‌کنند مواضعی را که پس از ۵۰۰ سال سلطه غرب در حال از دست رفتن است، حفظ کنند.