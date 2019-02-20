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۱ اسفند ۱۳۹۷، ۱۱:۰۶

استاندار خراسان رضوی:

شرکت های خودروسازی خراسان رضوی ظرفیت‌هایی برای توسعه تعریف کنند

شرکت های خودروسازی خراسان رضوی ظرفیت‌هایی برای توسعه تعریف کنند

مشهد- استاندار خراسان رضوی گفت: شرکت های خودروسازی خراسان رضوی ظرفیت های جدیدی برای توسعه مناطق پیرامونی خود تعریف کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح چهارشنبه در  بازدید از کارخانه ایران خودرو خراسان اظهار کرد: شرکت های خودروسازی مجموعه های پولسازی هستند و در دنیا گردش مالی بالایی دارند ضمن آنکه ضریب اشتغال شان هم قابل توجه است و شرکت ایران خودرو خراسان نیز در منطقه ای قرار گرفته که ظرفیت توسعه را دارد.

وی افزود:بخش مسکونی و امکان اسکان کارگران هم در شهر جدید بینالود در کنار این سایت قرار گرفته و هزینه های رفت و آمد کارگران را کاهش داده و به نوعی از هزینه های شرکت کاسته است و این شرایط خود موجب ایجاد امنیت کارگران و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: قرار گرفتن این منطقه در بخش احمد آباد که در نزدیکی مشهد است خود زمینه ای برای جلوگیری از مهاجرت و یا به عبارتی مهاجر پذیر شدن این منطقه و جذب بخشی از جمعیت سرریز مشهد است.

وی  گفت: این شرکت به صورت داوطلبانه پذیرفته معین اقتصادی بخش احمد آباد شود و در واقع این شرکت علاوه بر اشتغالی که خود ایجاد کرده از درآمدهای و پولهای خرد خانوارهای منطقه  و نیز گردش مالی که خود شرکت دارد می تواند ظرفیت های جدیدی را برای تولید و توسعه به روستاها ببرد.

رزم حسینی عنوان کرد: در صورتی که امکان مونتاژ برخی قطعات در روستاها باشد از این ظرفیت استفاده کنند یا ظرفیت جدیدی برای توسعه اقتصادی این منطقه تعریف شود و ما هم کمک می کنیم این اقدامات سریعتر انجام و طراحی های لازم صورت گیرد.

وی تاکید کرد: ایران خودرو خراسان ظرفیت اقتصادی خوبی برای کمک به اجرای طرح توسعه اقتصاد مقاومتی در بینالود و ارتقا این منطقه است و امید است با همت مردم و همراهی های آنها شاهد توسعه این منطقه و بهبود معیشت مردم باشیم.

کد مطلب 4547539

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