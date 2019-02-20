به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رزم حسینی صبح چهارشنبه در بازدید از کارخانه ایران خودرو خراسان اظهار کرد: شرکت های خودروسازی مجموعه های پولسازی هستند و در دنیا گردش مالی بالایی دارند ضمن آنکه ضریب اشتغال شان هم قابل توجه است و شرکت ایران خودرو خراسان نیز در منطقه ای قرار گرفته که ظرفیت توسعه را دارد.

وی افزود:بخش مسکونی و امکان اسکان کارگران هم در شهر جدید بینالود در کنار این سایت قرار گرفته و هزینه های رفت و آمد کارگران را کاهش داده و به نوعی از هزینه های شرکت کاسته است و این شرایط خود موجب ایجاد امنیت کارگران و ایجاد اشتغال پایدار در منطقه شده است.

استاندار خراسان رضوی ادامه داد: قرار گرفتن این منطقه در بخش احمد آباد که در نزدیکی مشهد است خود زمینه ای برای جلوگیری از مهاجرت و یا به عبارتی مهاجر پذیر شدن این منطقه و جذب بخشی از جمعیت سرریز مشهد است.

وی گفت: این شرکت به صورت داوطلبانه پذیرفته معین اقتصادی بخش احمد آباد شود و در واقع این شرکت علاوه بر اشتغالی که خود ایجاد کرده از درآمدهای و پولهای خرد خانوارهای منطقه و نیز گردش مالی که خود شرکت دارد می تواند ظرفیت های جدیدی را برای تولید و توسعه به روستاها ببرد.

رزم حسینی عنوان کرد: در صورتی که امکان مونتاژ برخی قطعات در روستاها باشد از این ظرفیت استفاده کنند یا ظرفیت جدیدی برای توسعه اقتصادی این منطقه تعریف شود و ما هم کمک می کنیم این اقدامات سریعتر انجام و طراحی های لازم صورت گیرد.

وی تاکید کرد: ایران خودرو خراسان ظرفیت اقتصادی خوبی برای کمک به اجرای طرح توسعه اقتصاد مقاومتی در بینالود و ارتقا این منطقه است و امید است با همت مردم و همراهی های آنها شاهد توسعه این منطقه و بهبود معیشت مردم باشیم.