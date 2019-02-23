چاپ عناوین دوازده و سیزدهم «تاریخ ترسناک»/جنازه چطور مومیایی میشد

به گزارش خبرنگار مهر، ترجمه دو عنوان دوازده و سیزدهم مجموعه «تاریخ ترسناک» برای نوجوانان به‌تازگی توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است.

مجموعه «تاریخ ترسناک» اثر تری دیری است اما مترجمان مختلفی آن‌ها را به فارسی برگردانده‌اند. تصویرگری کتاب‌ها هم توسط طراحان مختلف انجام شده‌ است. فرمانروایان فرومایه، رومی‌های بی‌رحم، امپراتوری بی‌خرد بریتانیا، آمریکا، جنگ وحشتناک جهانی دوم، انقلاب‌های پرهیاهو، انقلاب‌های فرانسه، امپراتوری بی‌خرد بریتانیا، جنگ فجیع جهانی اول، سلحشوران سیاه و دژهای دودزده و عصر حجر پر خطر ۱۱ عنوان کتابی هستند که پیش از این در قالب این مجموعه چاپ شده‌اند.

نویسنده این مجموعه خطاب به نوجوانان می‌نویسد: درس تربیت‌ بدنی می‌تواند یک بازی طولانی باشد... اما تاریخ! تاریخ ترسناک است! تاریخ پر از وقایعی است که باید حفظشان کنی، پادشاهان ترسناکی که در نبردهای ترسناک علیه دشمنان ترسناک جنگیده‌اند. گاهی این مسائل به طرز ترسناکی کسل‌کننده‌اند! گاهی هم ممکن است به طرز ترسناکی گمراه‌کننده باشد! البته این کتاب درباره تاریخ واقعا ترسناک نوشته شده است. از آن‌جور چیزهایی که معلم‌ها هرگز برای آدم تعریف نمی‌کنند! معلم‌ها همیشه تمام حقیقت را به آدم نمی‌گویند! به جان خودم!

دوازدهمین کتاب مجموعه موردنظر، «یونانیان یگانه»‌ است که توسط پیمان اسماعیلیان ترجمه شده است. نوجوانی که این کتاب را به دست بگیرد، با پاسخ سوالاتی از این دست مواجه خواهد شد: چرا بعضی از دخترهای یونانی وسط جنگل دویده و ادای خرس‌ها را در می‌آورده‌اند، اولین توالت سیفون‌دار دنیا برای چه کسی بوده،‌ چرا دکترهای از خودگذشته مومِ توی گوش بیمارانشان را می‌چشیدند و ...

کتاب «یونانیان یگانه» درباره روزگار افسانه‌های خدایان و قصه‌های قهرمانان است. روزهای جنگ و خون‌ریزی و قهرمان‌های تراژدی و حماسه از دیگر مطالبی هستند که تری دیری با زبان طنز در این کتاب درباره‌شان نوشته است.

عناوین مختلف این کتاب به ترتیب عبارت‌اند از:

مقدمه، وقایع‌نگاری یونیان یگانه، خدایان خوفناک، مثل یک یونانی بجنگید، بازی‌های بهت‌آور و حماسه‌های حیرت‌انگیز، اسپارتی‌های آدم‌کُش، آتنی‌های عوضی، پارسیان پرتوان، اسکندر کبیر-تر، مثل یک یونانی فکر کنید، مثل یک یونانی زندگی کنید، مثل یک یونانی بمیرید، المپیک‌های عوضی، خوراک خنده‌دار، بزرگ‌شدن یونانیان یگانه، رومی‌ها دارند می‌آیند، سخن آخر، آزمون اهریمنی از یونانیان یگانه.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

۹. پسرهای بزرگ‌تر از کوچک‌ترها به عنوان خدمتکار استفاده می‌کردند. اگر پسر کوچک‌تر خطایی مرتکب می‌شد، تنبیه معمولش گاز گرفتن پشت دستش بود.

۱۰. اگر موقع مبارزه از درد یا ترس فریاد می‌زدی آن وقت هم خودت و هم بهترین دوستت تنبیه می‌شدید.

البته اسپارتی‌های آدم‌کش خیلی هم بدتر از بعضی دشمنانشان نبودند، کسانی مثل سکاها. هرودوتِ مورخ (۴۲۵- ۴۸۵ پیش از میلاد) ترس‌آفرینی‌های سکاها را این‌طور توصیف کرده‌ است...

این کتاب با ۱۳۶ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶ هزار تومان منتشر شده است.

کتاب سیزدهم این مجموعه هم «مصری‌های معرکه» است. در این کتاب، بچه‌ها قرار است واقعیت‌هایی را بخوانند که معلم‌ها جرئت گفتن‌شان را ندارند. اما بعضی مطالب خنده‌دار هم بین تاریخ ترسناک پادشاهان وحشتناک مصر هم وجود دارد؛ مثل این‌که چرا بعضی پادشاهان مجبور بودند ریش قلابی بگذارند، یا مثلا چه‌طور یک جنازه مومیایی می‌شد و یا این‌که نفرین مرگبار توت‌آنخ‌آمون چه بوده است...

عناوین بخش‌های این کتاب هم به‌ترتیب عبارت‌اند از:

مقدمه، واقعیت‌های مصری، وقایع مهیب مصریان، فراعنه فریبنده، اقتدار اهرام، اهرام، مومیایی‌های جادویی، نفرین مقبره مومیایی، مقبره دزدهای مخوف، راز رود، خروار خروار خدای خیالی، مصریان موحش مزاحم، مثل یک مصری معمولی زندگی کنید، سخن آخر، آزمون اعصاب خردکن.

در بخشی از این کتاب می‌خوانیم:

۱۲. مصریان وقتی به کیش مسیح درآمدند و بعد اسلام آوردند، دیگر اعتقاد به این نداشتند که برای زندگی آخرت نیازی به این کالبد خاکی دارند، پس دیگر نیازی هم به مومیایی‌هایشان نداشتند.

ساختن مومیایی

با توجه به شواهدی که از یادداشت‌های یک مسافر یونانی، هرودوت، به دست آورده‌ایم‌، به احتمال زیاد این همان روشی است که مصریان اجسادشان را مومیایی می‌کردند.

هشدار: این کار زیاد کثافت‌کاری دارد! در آشپزخانه این کار را نکنید! حتی در غذاخوری مدرسه هم نکنید!

۱. اول یک فرعون مرده پیدا کنید.

۲. جنازه‌اش را به «خانه زیبا» ببرید؛ معمولا داخل یک چادر که تهویه مناسبی داشته باشد!

۳. لباس‌هایش را بکنید و جنازه را روی میزی چوبی بگذارید. این میز حنوط‌گری است. صفحه بالای میز همیشه هم یک دست و محکم نیست. اگر صفحه رویی از تعدادی تخته‌های چوبی کنار هم تشکیل شده باشد، موقع پیچیدن بدن لای پارچه، دسترسی بهتری به آن دارید.

۴. با وارد کردن یک قلم اسکنه به سوراخ بینی سمت چپ، جمجمه را بشکنید و مغز را بیرون بریزید.

این کتاب هم با ۱۳۶ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۱۶ هزار تومان به چاپ رسیده است.