به گزارش خبرنگار مهر، پانزدهمین کتاب مجموعه «تاریخ ترسناک» با عنوان «شاهان شریر و شهبانوهای شرور» نوشته تری دیری به‌تازگی با ترجمه پیمان اسماعیلیان توسط نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شده است.

فرمانروایان فرومایه، رومی‌های بی‌رحم، امپراتوری بی‌خرد بریتانیا، آمریکا، جنگ وحشتناک جهانی دوم، انقلاب‌های پرهیاهو، انقلاب‌های فرانسه، امپراتوری بی‌خرد بریتانیا و جنگ فجیع جهانی اول، سلحشوران سیاه و دژهای دودزده، عصر حجر پر خطر، یونانیان یگانه، مصری‌های معرکه و سده‌های میانی مصیبت‌بار عناوین ۱۴ کتابی هستند که پیش از این، ترجمه فارسی‌شان در قالب مجموعه «تاریخ ترسناک» توسط نشر افق چاپ شده است.

کتاب‌های این مجموعه به قلم تری دیری نوشته شده‌اند اما مترجمان مختلفی آن‌ها را به فارسی برگردانده‌اند. تصویرگری کتاب‌ها هم توسط طراحان مختلف انجام شده است. تصویرگری «شاهان شریر و شهبانوهای شرور» هم توسط کیت شپرد انجام شده است.

این‌کتاب درباره شاهان و ملکه‌های بدذات و شرور است که در طول تاریخ باعث کشته‌شدن آدم‌های مختلف و جنایت‌های متعددی شدند اما تری دیری در قالب کتابی خنده‌دار و مصور، درباره آن‌ها گفته است. کلیت کتاب پیش‌رو درباره سلسله شاهان و شهبانوهای شریر و شرور انگلیسی است که نسل‌شان از ویلیام اول شروع شده و به الیزابت دوم از ۱۹۵۲ تا حال حاضر می‌رسد. خود تری دیری می‌گوید بعضی کتاب‌های تاریخی از پادشاهان کبیر و ملکه‌های گران‌قدر برای بچه‌ها می‌گویند اما این‌کتاب، تاریخ ترسناک است و از شاه‌های مشمئزکننده و ملکه‌های مخوف حرف می‌زند؛ از عادات نفرت‌انگیزشان گرفته تا مرگ‌های مهیب‌شان. دیری می‌گوید بریتانیا کشوری است که کلکسیونی از شاهان و ملکه‌های عجیب و غریب دارد. داستان زندگی خیلی از این‌افراد در این‌کتاب آمده است.

کتاب «شاهان شریر و شهبانوهای شرور» مخاطبانش یعنی نوجوانان را به کاخ‌های هولناک و قلعه‌های مرموز می‌برد؛ روزگاری که اروپا در جنگ، قحطی و خون‌وخون‌ریزی غرق بود. بچه‌ها با خواندن این‌کتاب می‌فهمند کدام پادشاه از روی کاسه توالت افتاد و مُرد؛ و یا این‌که چرا مردم فکر می‌کردند شاه‌جان یک گرگ‌نما است؟ بچه‌هایی که این‌کتاب را می‌خوانند حتی به پاسخ این‌سوال می‌رسند که چرا پزشکان ویلیام سوم، او را وادار می‌کردند که چشم پودرشده خرچنگ بخورد.

در قسمتی از این‌کتاب می‌خوانیم:

پسر مری ملکه اسکاتلند ترتیبی داد پدر جیمز را بکشند و خودش با قاتل ازدواج کرد. مری فرار کرد و جیمز دوماهه را به امان خدا گذاشت و رفت. جیمز در یک‌سالگی بر تخت نشست و با عنوان جیمز ششم، شاه اسکاتلند، تاجگذاری کرد. همه از این انتخاب راضی بودند؛ آن‌قدر خرسال بود که نمی‌توانست کسی را بکشد.

*شهرت یافت که با توطئه انفجار باروت منفجر نشده بود.

* لیز اول که در گذشت، تاج و تخت انگلستان را هم علاوه بر تاج و تخت اسکاتلند مال خود کرد؛ اولین فرمانروایی که بر دو کشور سلطنت می‌کرد، اما او را به‌عنوان جیمز اول فرمانروای انگلستان می‌شناسند.

حقیقت حقارت‌بار

جیمز پرستاری همیشه کله‌پا داشت که وقتی بزرگ شد از او تبعیت کرد و راه او را در پیش گرفت. متاسفانه به معنای واقعی کلمه نمی‌توانست لیوانش را نگه دارد. وقتی هم مریض شد پزشکان دستور دادند حجم زیادی از نوشیدنی را سر بکشد تا تبش پایین بیاید. در واقع همین هم او را کشت!

این‌کتاب با ۲۰۸ صفحه مصور، شمارگان هزار و ۵۰۰ نسخه و قیمت ۲۷ هزار تومان منتشر شده است.