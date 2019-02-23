نام نویسی ۱۳۴ هزار پرستار در سامانه ثبت ملی

به گزارش خبرگزاری مهر، مریم حضرتی، افزود: یکی از برنامه های معاونت پرستاری جمع آوری اطلاعات دقیق و به روز از وضعیت پرستاری و گروه های وابسته شامل اتاق عمل، هوشبری، فوریت های پزشکی و همچنین بهیاران و کمک بهیاران و کمک پرستاران بود که بر این اساس، برنامه ثبت ملی در دو مرحله آزمایشی و سراسری اجرا شد.

وی ادامه داد: مرحله آزمایشی در سه دانشگاه علوم پزشکی تبریز، سمنان و نیشابور اجرا و مشکلات و ایرادات سامانه رفع شد و در مرحله دوم و از ابتدای آذرماه ثبت ملی به مدت دو ماه در دی ماه و بهمن ماه اجرا شد و افرادی که در این سامانه ثبت نام آنها با موفقیت انجام شد کد رهگیری دریافت کردند.

معاون پرستاری وزارت بهداشت با اشاره به اینکه از مجموع ثبت نام کنندگان ۳۷ هزار ۱۳۲ نفر مرد و ۹۷ هزار و ۳۸۰ نفرخانم هستند، گفت: در حال حاضر با استفاده از اطلاعات به دست آمده در حال اعتبارسنجی اطلاعات از طریق بانک های اطلاعاتی موجود و تجزیه و تحلیل اطلاعات وارده شده هستیم.

حضرتی تصریح کرد: در این سامانه اطلاعات ارزشمندی از وضعیت کادرپرستاری کشورمی باشد که در برنامه ریزی پرستاری بسیار موثر خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال آینده، افراد برای دریافت پروانه صلاحیت حرفه ای با در دست داشتن کد پیگیری دریافت شده از سامانه ثبت ملی، ادامه کار را تا دریافت پروانه صلاحیت حرفه ای به صورت آنلاین انجام دهند.