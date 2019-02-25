به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار رستگاری رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح امروز در دومین همایش پیشرانه‌های دریایی، گفت: سازمان صنایع دریایی از سال ۱۳۹۰ برنامه جامع خود را در راستای قطع وابستگی و دستیابی به فناوری‌ها و نیازهای حوزه پیشرانه دریایی آغاز کرد.

وی افزود: در این برنامه، طراحی و تولید موتورهای بنزینی، موتورهای دیزلی، سامانه‌های انتقال قدرت، سامانه‌های رانش دریایی و پروانه سامانه‌های کنترل و مانیتورینگ را در دستور کار خود قرار دادیم.

رئیس سازمان صنایع دریایی وزارت دفاع گفت: در برنامه پنج ساله پنجم ما دستیابی به موتورهای دیزلی را در دستور کار قرار دادیم و در برنامه ششم با همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان ساخت اولین توربین ۲۵ مگاواتی را در دستور کار قرار دادیم، که انشاءالله بزودی به این فناوری دست خواهیم یافت. این سامانه به لحاظ فنی و قابلیت سرعت کاربرد وسیعی در شناورهای نظامی دارد و در تکمیل زنجیره بومی‌سازی به ما کمک می‌کند.

امیر رستگاری گفت: امروز افتخار داریم که با دانشگاه‌های مختلف تبریز، دانشگاه فردوسی، شرکت‌های دانش بنیان، دانشگاه مالک اشتر، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه امیرکبیر و بسیاری از شرکت‌های داخلی و خارجی همکاری مستقیم را در حوزه ساخت پیشرانه‌های دریایی داشته‌ایم.