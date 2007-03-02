موضع تشکل های نشر درباره دوپاره شدن نمایشگاه اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رایزنی تشکل های نشر با یکدیگر برای بررسی وضعیت جدید برگزاری نمایشگاه کتاب تهران فردا به پایان می رسد و نظر نهایی آنها به اطلاع عموم می رسد .

این رایزنی ها از سه روز گذشته آغاز شده تاکنون ادامه یافته و بر اساس این گزارش تاکنون بسیاری از ناشران مطرح کشور نظر منفی خود را نسبت به این شیوه برگزاری نمایشگاه اعلام کرده اند.

تشکل های نشر کشور همچنین مدتی قبل در نامه ای خطاب به علی اکبر اشعری درخواست خود را مبنی بر برگزاری نمایشگاه کتاب تهران در مکان سال گذشته مطرح کرده بودند .

به جز اتحادیه ناشران تهران ، دیگر اتحادیه های ناشران کشور به رایزنی های خود با اعضایشان در مورد اتخاذ تصمیم در مورد شرکت یا عدم شرکت در بیستمین نمایشگاه کتاب تهران ادامه می دهند .

ناشران کشور فردا در حالی نظر نهایی و موضع خود را در مورد شرکت در نمایشگاه کتاب تهران اعلام کنند که از فردا ثبت نام برای شرکت در این نمایشگاه آغاز می شود .