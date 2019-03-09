هادی حبیبی در حاشیه آخرین اردوی تیم ملی کشتی آزاد در سال جاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: اردوی کنونی به عنوان آخرین مرحله تمرینات آزادکاران در سال جاری به بهترین شکل در حال برگزاری است و بچه‌های تیم امید و برخی از نفرات منتخب اردوی بزرگسالان باید تا اواخر هفته برای حضور در جام جهانی به روسیه اعزام شوند.

وی در خصوص دلایل خداحافظی حسن رحیمی از دنیای قهرمانی گفت: رحیمی یکی از آزادکاران صاحب سبک و عنوان دار کشتی ایران است که افتخارات متعددی در عرصه جهانی و المپیک دارد. او به جرأت می‌توانست برای المپیک بعدی هم برای کشتی ایران مثمرثمر باشد اما شرایط به گونه‌ای رقم خورد که او رفتن را بر ماندن ترجیح داد. او مثل بسیاری از کشتی گیران عرصه ملی با بی‌توجهی متولیان امر مواجه شد و خودش احساس کرد اگر بیش از این برای کشتی وقت بگذارد در زندگی و آینده خود دچار مشکل خواهد شد.

وی ادامه داد: به واقع حسن رحیمی را همین بی توجهی‌ها و نگرانی از عدم آینده‌ای روشن در ورزش قهرمانی از کشتی فراری داد. زمانی که یک قهرمان ملی احساس می‌کند به رغم تمامی زحمات و کسب افتخارات همچنان در زندگی روزمره خود با مشکلات اقتصادی فراوانی همراه است و هیچ آینده‌ای برای خود متصور نیست، رفتن را بر ماندن ترجیح می‌دهد تا بیش از این از زندگی جا نماند.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در خصوص عدم دعوت از مصطفی حسین خانی در اردوی کنونی نیز گفت: غیبت حسین خانی در اردوی تیم ملی به معنای حذف او از تمرینات نیست. حسین خانی مدتهاست که در اردوهای متعدد تیم ملی حضور دارد و واقعاً با فشار روحی و جسمی مواجه شده بود. او به یک استراحت نیاز داشت و ما تصمیم گرفتیم در این اردو از او دعوت نکنیم. مطمئناً حسین خانی از اردوی بعدی دوباره در کنار اردونشینان خواهد بود و تمریناتش را پیگیری خواهد کرد. البته او همچنان با مربیان تیم ملی در تماس است و از شرایط تمرینی دور نیست.

حبیبی در پایان گفت: نخستین اردوی تیم ملی کشتی آزاد در سال جدید از روز ۴ فروردین ماه در شهر خرم آباد آغاز می‌شود که این تمرینات تا ۱۴ فروردین ادامه خواهد داشت.