قیمت نفت با سقوط ۱ درصدی بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات جمعه (بامداد شنبه به وقت تهران)، پس از آن که گزارش ضعیف مشاغل آمریکا وحشت از کند شدن اقتصاد جهان و تقاضای ضعیف نفت را افزایش داد، قیمت نفت تا ۳ درصد سقوط کرد اما در پایان با جبران بخشی از ضررها با ۱ درصد سقوط به کار خود پایان داد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام برنت دریای شمال، بنچ‌مارک بین‌المللی قیمت نفت، پس از انتشار گزارش مشاغل، تا ۶۴.۰۲ دلار (حدود ۳ درصد) سقوط کرد اما در انتها با جبران بخشی از این ضرر، ۰.۸۴ درصد پایین‌تر از قیمت بسته شده روز پنج‌شنبه و در ۶۵.۷۴ دلار بسته شد.

قیمت پیش‌خرید هر بشکه نفت خام نیمه‌سنگین تگزاس غرب آمریکا در پایان معاملات دیشب با ۵۹ سنت یا ۱.۰۴ درصد کاهش بسته شد. این شاخص نفتی هم در معاملات دیروز تا بیش از ۳ درصد سقوط کرد و در کمترین حالت به ۵۴.۵۲ دلار رسید.

گزارش مشاغل آمریکا بسیار پایین‌تر از حد انتظار بود و نشان داد که اقتصاد آمریکا در ماه فوریه تنها ۲۰ هزار شغل جدید ایجاد کرده است، درحالی‌که اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کردند ۱۸۰ هزار شغل جدید اضافه شود.

اما گزارش منابع آگاه صنعتی از تولید نفت عربستان سعودی، تا حدودی بازارها را تقویت کرد. طی گزارشات رسیده، تولید نفت عربستان سعودی در مه فوریه به ۱۰.۱۳۶ میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. این درحالی بود که گزارش اداره اطلاعات انرژی آمریکا نشان می‌دهد تولید نفت ایالات‌متحده به رکورد ۱۲.۱ میلیون بشکه در روز رسیده است و باعث شده است تأثیر کاهش تولیدات اوپک و عربستان سعودی کم‌رنگ شود.