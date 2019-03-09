پاسخ دهی به ۳ میلیون پرونده در سال

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد شجاعی در مراسم آئین افتتاحیه مجتمع قضائی شهید باهنر (جرایم امنیتی و مواد مخدر) و ساختمان اداره کل پزشکی قانونی استان کرمان، با بیان اینکه پروژه ساختمانی کرمان کمتر از پنج سال طول کشید و قریب به ١٣ میلیارد تومان خرج برداشت اظهار کرد: این پروژه در ابتدا استانی بود که در ادامه با تلاش‌های انجام شده ملی شد و اعتباری که داده شد خیلی بیش از آن چیزی بود که مصوب شده بود.

وی گفت: انتظاری که از همکاران است این است که کار خود را خوب انجام دهند و اصل آن خدمتی است که باید ارائه شود، ما نه تنها تمام مرکزیت جنوب شرق بلکه باید بتوانیم قطبی در همه زمینه‌ها باشیم.

وی تصریح کرد: سازمان پزشکی قانونی این افتخار را دارد که در سال قریب به سه میلیون پرونده را پاسخ دهد، پزشکی قانونی در خیلی از زمینه‌ها موضوع را حل می‌کند و ما می‌خواهیم ابزار قوی‌ای برای قضات باشیم.

شجاعی با بیان اینکه پزشکی قانونی ایران در دنیا جز بهترین‌هاست گفت: یک ساختار متمرکز و یک دست داریم که در خیلی از کشورها این ساختار وجود ندارد و ما در خیلی از زمینه‌ها حرفی برای گفتن داریم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی کل کشور ادامه داد: ما با اتصال به منابع قوی اسلام در زمینه‌های گوناگون دست پر هستیم و مرکز تحقیقات پزشکی قانونی بیش از ٢٠ کار تحقیقاتی از خود ارائه داده است و همه تعجب کردند که ما با این تحریم‌ها چگونه توانستیم این فناوری‌ها را داشته باشیم و این مسیر را ادامه دهیم.

در ادامه این مراسم، عباس آمسان، مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی استان کرمان تشکیل می‌شود و در طول سال بیش از ۱۲۰ هزار گواهی صادر می‌کنیم.

وی با اشاره به اینکه پزشکی قانونی در چند سال گذشته به لحاظ تربیت نیروی انسانی و علمی پیشرفت خوبی داشته و توانسته نیروهای خوبی تربیت کند، گفت: تنها ۱۷ درصد پست‌های سازمانی ما اشغال است اما خدمات بسیاری به دستگاه قضائی ارائه می‌دهیم.

مدیرکل پزشکی قانونی استان کرمان، به اینکه اعتبارات پزشکی قانونی استان عقب ماندگی تاریخی دارد، بیان کرد: در حال حاضر علاوه بر ارائه خدمات به مردم استان در پزشکی قانونی کرمان، آزمایشات هرمزگان و سیستان و بلوچستان را نیز انجام می‌دهیم و با راه اندازی بخش آزمایش دیانای دیگر نیازی به خارج از استان نخواهیم داشت.

وی در پایان گفت: سالانه بیش از ۱۰۰ هزار پرونده در پزشکی قانونی استان کرمان تشکیل می‌شود و در طول سال بیش از ۱۲۰ هزار گواهی صادر می‌کنیم.