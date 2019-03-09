صدوراحکام مربوط به مأموریت تحصیلی ایثارگران

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه اعلام کرد: اقدامات و پیگیری لازم به منظور پرداخت فوق‌العاده ویژه مناطق مرزی صورت گرفته است و کارکنان شاغل در مراکز شهرهای مرزی اعم از استان‌های آذربایجان غربی، ایلام، خراسان جنوبی، سیستان و بلوچستان، کردستان، کرمانشاه، خوزستان (شهرهای شوش‌، هویزه و دشت آزادگان) و هرمزگان (شهرهای جاسک و میناب) مشمول این افزایش خواهند بود.



مهدی ناصری دولت آبادی همچنین با اشاره به تخصیص اعتبارات لازم به منظور برقراری فوق‌العاده ایثارگری بیان داشت: با پیگیری‌های صورت گرفته اعتبارات لازم به منظور برقراری فوق‌العاده ایثارگری برابر ماده ۵۱ قانون "جامع خدمات‌رسانی به ایثارگری" تأمین گردیده و دادگستری کلیه استان‌ها نسبت به صدور احکام فوق‌العاده مزبور برای مشمولین ماده مذکور از قبیل (شهدا معظم، فرزندان شهدا، همسران شهدا، آزادگان، جانبازان ۲۵ درصد و بالاتر) اقدام نمایند.

وی در ادامه افزود: افزایش فوق‌العاده معادل ۲۵% حداقل حقوق است که از تاریخ ۰۱/‏۰۷/‏۹۷‬ در قوه قضائیه اجرایی می‌شود.



ناصری دولت آبادی در خصوص مأموریت تحصیلی ایثارگران اظهار کرد: بر اساس ماده ۱۲ قانون تحصیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان و بن دز ماده ۸۸ قانون پنج‌ساله ششم توسعه، جانبازان و آزادگان و رزمندگان و فرزندان شاهد مشمول قانون مذکور هستند و می‌توانند بر اساس دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های مربوطه از مأموریت تحصیلی استفاده نمایند و به استناد رأی شماره ۱۲۶۸ و ۱۲۶۹ مورخ ۰۲/‏۰۵/‏۹۷‬ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، صدور احکام مربوط به مأموریت تحصیلی فرزندان جانباز، مغایر با قوانین و مقررات مربوطه می‌باشد.



رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری قوه قضائیه در ادامه با تاکید بر بکارگیری کارکنان در محل پست‌های سازمانی اظهار کرد: با توجه به مشکلات عدیده ناشی از عدم اشتغال در محل پست‌های سازمانی، از معاونان منابع انسانی دادگستری‌های کل کشور درخواست شد علی‌رغم مشکلات اجرایی، نسبت به سامان‌دهی موضوع اقدام شود.

ناصری دولت آبادی عنوان کرد: بکارگیری و مستقر کردن کارکنان ستادی در پست‌های دیگر و عدم اشتغال در محل پست‌های سازمانی، چالش‌هایی را از جمله عدم نظارت صحیح بر روی عملکرد کارکنان خصوصاً در بحث برخورد با تخلفات به همراه دارد و فرصت ارتقا بر مبنای تخصص فرد را از بین می‌رود. لذا بکارگیری کارکنان در محل پست‌های سازمانی ضرورت دارد.

وی همچنین در ادامه افزود: معاونان منابع انسانی دادگستری‌های کل کشور از تخصیص پست‌های سازمانی شعب غیرفعال، جهت تصدی همکاران خودداری نمایند.



مهدی ناصری دولت آبادی در خصوص تبدیل وضعیت کارکنان اداری و استخدامی قوه قضائیه بیان داشت: بخشنامه تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان رسمی آزمایشی به رسمی قطعی ابلاغ شد. افرادی که دوره‌های آموزشی لازم را طی نموده و امتیازات لازم فرم تعیین صلاحیت و نظر موافق گزینش را هم کسب کرده باشند، نسبت به تبدیل وضعیت‌شان اقدام می‌شود.

وی در ادامه گفت: تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان پیمانی به رسمی آزمایشی در حال پیگیری ساز و کار از سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ مجوز می‌باشیم و به محض وصول پاسخ بخشنامه آن ابلاغ می‌گردد.



ناصری دولت آبادی در خصوص تاریخ اخذ طبقه و رتبه کارکنان اداری اظهار داشت: تقویمی برای همه کارکنان در نظر گرفته و تهیه شد و به طور متناوب در سطح کشور در حال رصد می‌باشد تا همکاران در رأس تاریخی که استحقاق دارند طبقه خود را اخذ نمایند. اخذ طبقه بهروز شده است امری که در گذشته شاید سالیانی به تأخیر می‌افتاد. وی در ادامه افزود: خواهشمند است چنانچه همکاران اداری‌ای ادعایی نسبت به تأخیر اخذ طبقه دارند به امور اداری اعلام نمایند.



رئیس امور اداری و استخدامی کارکنان اداری در پایان سخنان خود پیرامون مشکل کارکنانی که دارای سوابق دولتی قابل قبول می‌باشند که کاور قانونی آنها به صندوق‌های بازنشستگی پرداخت نشده است و یا به صندوق‌های دیگر پرداخت شده، بیان داشت: موضوع طی بخشنامه شماره ۵۰۰۰/۶۰۹۷۹/۹۰۰۰ مورخ ۹۷/۰۵/۲۷ به کلیه دادگستری‌ها ابلاغ شده است تا کارکنان مزبور جهت تعیین تکلیف سوابق بیمه خود به صندوق‌های بازنشستگی مراجعه کنند.