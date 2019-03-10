سبک زندگی مردم با منابع آب ایران سازگار نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، نفیسه زهرایی، با اشاره به اینکه اضافه برداشت‌های انجام شده از آب‌های زیرزمینی سبب ناپایداری منابع آب شده است، افزود: سبک زندگی مردم در کشور با میزان منابع آب در دسترس، سازگاری ندارد که رویه باید اصلاح شود.

وی با اشاره به تمایل مشترکین بخش خانگی برای استفاده از تکنولوژی‌های جدید مانند انواع پمپ‌های پیشرفته گفت: استفاده از این تجهیزات سبب از بین رفتن محدودیت‌ها در برداشت از آب‌های زیرزمینی و افزایش مصرف در این بخش شده است.

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقا بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو مدیریت ادامه داد: دسترسی آسان مشترکین خانگی به آب شرب با فشار مناسب در اکثر شهرها، مانع از درک مناسب از محدودیت در منابع آبی شده است که البته این سبک زندگی باید تغییر یابد.

زهرایی با تاکید بر ضرورت مشارکت مردمی در مدیریت مصرف آب افزود: با وجود حجم کم مصرف آب در بخش خانگی نسبت به مصارف کلان کشور، اما هزینه‌های سنگینی انجام شده برای تصفیه آب قابل شرب مستلزم بازنگری در مصرف آب در این بخش است.

وی با اشاره به تعرفه پایین آب شرب ادامه داد: دولت برای هر مترمکعب آب، یارانه قابل توجهی به مشترکین خانگی پرداخت می‌کند.

مدیر کل دفتر مدیریت مصرف و ارتقا بهره وری آب و آبفا وزارت نیرو مدیریت با اشاره به اشتراک منابع آب قابل شرب بین بخش خانگی، صنعت و کشاورزی ادامه داد: توسعه بخش‌های مختلف مانند کشاورزی سبب ناپایداری و در مخاطره قرار گرفتن منابع آب از نظر کیفی و کمی در دیگر بخش‌ها شده است.

زهرایی افزود: به منظور تأمین آب شرب و جایگزین کردن منابع ناپایدار نیازمند هزینه‌های زیاد و فعالیت‌های عمرانی متعدد در بخش زیر ساخت‌ها است که با مدیریت مصرف می‌توان این هزینه‌ها را در دیگر بخش‌های مرتبط با آسایش مردم بکار گرفت.