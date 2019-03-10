رفع محرومیت سیاست ثابت نظام است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی امروز در مراسم اهدای هشتاد هزارمین سند املاک علوی به ورود به دوره دوم انقلاب اسلامی و چهل سالگی انقلاب اشاره کرد و گفت: چهل سال پرماجرا، پرحادثه و پر توطئه علیه نظام نظیر کودتای نوژه، جنگ تحمیلی، غائله کردستان و امثال آن‌ها را گذراندیم.

وی ادامه داد: مردم پایدار ماندند، همین مردم ایلام در جنگ تحمیلی سختی‌های زیادی تحمل کردند و اولین سفر استانی مقام معظم رهبری هم به ایلام بود که استقبال باشکوهی نظیر دیگر سفرهای استانی از ایشان انجام شد.



حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی افزود: پهلوی ۴۵۰ هزار پرسنل ارتش، ۶۰ هزار پرسنل ژاندارمری و ۵۵۰۰ پرسنل ساواک داشت، اما از هم دریده شد که رهبری این نهضت از عوامل شکست دادن پهلوی بود. امام (ره) شخصیتی بود که یک نقطه ضعف در زندگی نداشت و پاک زیست، ضمن آن‌که حمایت ملت و مردم از امام عامل دیگر سقوط پهلوی بود.



رئیس دفتر مقام معظم رهبری بیان کرد: رضاخان فاسد در قضایای بنیاد پهلوی خیانت‌های زیادی به مردم کرد، املاک را به زور از مردم می‌گرفتند، سیر هم نمی‌شدند. فساد دربار زیاد بود، شاه، خانواده اش و اطرافیانش همگی به فساد شدید آلوده بودند.



وی ادامه داد: طاغوت جشن ۲۵۰۰ ساله را راه انداخت که فقط هزینه پذیرایی آن جشن ۳۰ میلیون دلار می‌شد. غذا از رستورانی در پاریس به همراه گارسون با هواپیما به شیراز می‌آوردند؛ جشن هنر شیراز افتضاح بزرگ شاه بود.



حجت‌الاسلام والمسلمین گلپایگانی بیان کرد:، اما اتحاد مردم و همراهی آن‌ها با امام شاه را شکست داد. روز ۱۹ بهمن همافران که پرسنل شجاع نیروی هوایی بودند، در مدرسه رفاه به خدمت امام رسیدند و با رهبر بیعت کردند که آن زمان کمر نظام طاغوت شکست و منجر به پیروزی انقلاب شد.



وی افزود: مقام معظم رهبری فرمودند: امام نظام پوسیده شاهنشاهی را برانداخت و حکومت اسلامی را راه انداخت.

رئیس دفتر مقام معظم رهبری اظهار داشت: اوایل پیروزی انقلاب امام (ره) فرمودند: آنچه طاغوت از اموال جمع‌آوری کرده است باید به صاحبان آن برگردد و صرف مستضعفان شود که بعداً بنیاد علوی تشکیل شد. آن‌هایی که در این املاک مستقر بودند هیچ سندی نداشتند، چند ده مورد نامه از سوی متصرفان این املاک به دفتر رهبری آمد که رهبری فرمودند؛ بنیاد اسناد این املاک را تهیه کند و به همان‌هایی که در دست آن‌ها هست بدهد. در همین راستا بنیاد مستضعفان هیأتی برای شناسایی مالکان اراضی تشکیل داد، اسناد تهیه شد و ثبت اسناد هم همکاری کرد تا این مهم انجام شود.



رئیس دفتر مقام معظم رهبری در ادامه ضمن اشاره به طرح واگذاری اسناد املاک علوی به محرومان گفت: تاکنون ۷۷ هزار سند در این حوزه به دست مردم رسیده است و امروز ۳۰۰۰ سند دیگر هم اهدا می‌شود که اغلب بلاعوض است.

گلپایگانی بیان کرد: به آقای سعیدی کیا تبریک می گویم. زحمت زیادی کشیدید، یاران و معاونان خوبی داشتید که برای انجام برنامه‌های محرومیت زدایی انگیزه خوبی داشتند. یقین بدانید این کارها ذخیره آخرت شما خواهد بود.



وی توصیه‌ای هم به اهل سنت و شیعیان داشت و گفت: برادران اهل سنت و علمای اهل شیعه بدانند که هر حلقومی که صدای اختلاف از آن صادر شود، حلقوم شیطان است.



رئیس دفتر مقام معظم رهبری اظهار داشت: آمریکا غلط می‌کند به اینجا حمله کند، صدها سال است که سنی و شیعه با هم زندگی کرده‌اند، با هم مراوده داشتند، همسایه دیوار به دیوار بودند. اما حالا احمقی از آن طرف بلند می‌شود و چیزی می‌گوید و از آن تکفیری، داعشی و طالبانی درمی‌آید.



حجت‌الاسلام والمسلمین محمدی گلپایگانی ادامه داد: نباید اجازه داد کسی از اختلاف صحبت کند و این اتحاد شیعه و سنی نعمتی بزرگ است.