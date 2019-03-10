ترمز شدید اقتصاد جهانی/ رکود در راه است؟

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از اسپوتنیک، در هفته اخیر، مجموعه‌ای از داده‌های اقتصادی کلان از برخی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان نشانه‌هایی از کند شدن شدید رشد اقتصادی را نمایش دادند.

کاهش غیرمنتظره مشاغل ایجاد شده در آمریکا، افت تولید آلمان و افت صادرات و تورم در چین، همگی حاکی از این هستند که رشد اقتصادی جهان در سال ۲۰۱۹، بسیار کمتر از آن‌چه قبلاً پیش‌بینی شده بود، خواهد شد.

در آمریکا رشد اشتغال به کمترین میزان خود در ۱۲ ماه اخیر رسید و اقتصاد این کشور تنها ۲۰ هزار شغل در ماه فوریه ایجاد کرد، که کارشناسان آمریکا تأثیرات پس از تعطیلی بلندمدت دولت و آب‌وهوای بد زمستان را عامل آن می‌دانند.

اما هارم بندهولدز، تحلیل‌گر مؤسسه تحقیقاتی یونی‌کردیت، می‌گوید: ما هشدار داده بودیم که در گزارش‌های اشتغال ماه‌های قبل، رشد اشتغال بیش از حد و به طور کاذب خوب نشان داده شده بود و حالا به جای اینکه شاهد این روند کاهشی در چند ماه باشیم، به یکباره شاهد افت انفجاری آن در ماه فوریه هستیم.

در همین زمان اعلام شد که در آلمان در ماه ژانویه، سفارشات شرکت‌ها ۲.۶ درصد افت کرده است، درحالی که اقتصاددانان پیش‌بینی کرده بودند ۰.۵ درصد رشد داشته باشد.

این نتایج نشان می‌دهد که احتمالاً بخش تولید آلمان به سوی انقباض پیش می‌رود.

این یک خبر کاملاً هشداردهنده برای کل اتحادیه اروپا است، چراکه بخش تولید آلمان در کنار تجارت خارجی آن، پس از بحران مالی جهان در ۹-۲۰۰۸، عامل اصلی رشد اقتصادی منطقه یورو بوده است.

به این موارد باید افت شدید صادرات چین و کاهش تورم در این کشور و همچنین آشفتگی‌های مربوط به مذاکرات تجاری چین و آمریکا و روند خروج انگلستان از اتحادیه اروپا را هم اضافه کرد.

روی هم رفته، در هفته اول مارچ، چشم‌انداز اقتصادی جهان اندکی تیره‌تر شد. هرچند باید در نظر داشت که بدتر شدن چشم‌انداز اقتصادی جهان بیشتر مربوط به شرایط نامشخص و سردرگم آینده است و کمتر به ضعف اقتصاد جهان ارتباط دارد.