به گزارش خبرنگار مهر، هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا نیز به پایان رسید و در این هفته تنها تیم ذوب آهن بود که به پیروزی رسید تا این تیم تنها تیم ایرانی باشد که در دو هفته گذشته از این مسابقات طعم پیروزی را چشیده باشد.

در پایان هفته دوم ذوب آهن با پیروزی برابر النصر ۴ امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به الزورا عراق و با امتیازی برابر با این تیم، در رده دوم جدول قرار گرفت. این در حالی است که استقلال و پرسپولیس هر دو در انتهای جدول گروه‌های خود قرار دارند.

ذوب آهن نه فقط از نظر کسب امتیاز، بلکه از نظر گلزنی هم عملکردی بهتر از سرخابی‌ها داشت و در گل خورده هم با ۲ گل به همراه پرسپولیس بهترین خط دفاعی بین تیم‌های ایرانی را دارد که از آنجایی که یکی از گل‌های خورده ذوب آهن از روی نقطه پنالتی بوده، می‌توان خط دفاعی این تیم را برتر از دیگر ایرانی‌ها دانست.

علاوه بر آن ذوب آهن تنها تیم ایرانی حاضر در این مسابقات است که موفق به ثبت کلین شیت شده است.

این تیم اصفهانی که تنها نماینده شهرستانی کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا است، تنها تیم ایرانی هم هست که از مربی ایرانی استفاده می‌کند.

منصوریان که سن و تجربه‌ای به مراتب کمتر از شفر و برانکو دارد به لحاظ آماری برتر از این دو عمل کرده است و تیمش هم شرایط بهتری در جدول دارد و بالاتر از استقلال و پرسپولیس قرار می‌گیرد.

در هفته دوم لیگ قهرمانان آسیا ذوب آهن برابر النصر عربستان با نتیجه ۳-۲ پیروز شد، استقلال مقابل العین با نتیجه یک-یک مساوی شد و پرسپولیس نیز با نتیجه یک بر صفر بازی را به السد قطر واگذار کرد.