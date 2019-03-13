امنیت برای جامعه حکم اکسیژن را دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین منتظری، در همایش فرماندهان انتظامی تهران بزرگ، افزود: برای شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای ترور ناجوانمردانه توسط تروریست‌های خائن، شهدای دفاع از حرم اهل بیت عترت و طهارت، شهدای عزیز دفاع از مرزهای کشور، شهدای عزیزی که از خانواده بزرگ نیروی انتظامی هستند که برگ زرینی را در کتاب نورانی انقلاب بوجود آوردند و برای شادی ارواح همه آن‌ها و همنشینی آن عزیزان با سالار شهیدان متواضعانه از پیشگاه خداوند متعال آرزومندیم.

دادستان کل کشور گفت: برای سلامتی همه خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی و فرماندهی معظم کل قوا مقام معظم رهبری مدظله العالی و در ادامه همه کسانی که در راه شهدای عزیز در سنگرهای دفاع از امنیت تلاش می‌کنند و همه کسانی که نقش آفرین در ایجاد امنیت برای کشور و مردم عزیز هستند از پیشگاه خداوند آرزوی سلامتی توفیق و موفقیت در ایفای این رسالت بزرگ را دارم.

منتظری با اشاره به جایگاه امنیت بیان کرد: برای یک جامعه، امنیت حکم اکسیژن را دارد، امنیت یکی از بزرگترین نعمت‌هایی است که خداوند متعال برای جامعه عطا می‌کند.

وی ادامه داد: امنیت به معنای فقدان ترس و وحشت و اضطرار از هر نوع تهدیدی که موجب سلب آرامش روحی و روانی افراد و جامعه شود.

منتظری گفت: علما و دانشمندان علم الاجتماع مسئله امنیت و تأثیر آن را عنصر دوم خوشبختی و سعادت می‌دانند، عنصر اول ایمان انسان به مبدا و سعادت است و عنصر دوم وجود چنین فضایی برای زندگی است.

دادستان کل کشور افزود: امنیت بستر و زمینه ساز پیشرفت‌ها و انواع ترقی و تکامل در جامعه است.