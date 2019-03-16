به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، در پایان معاملات روز جمعه، شاخص‌های سهام آمریکا با رشد سهام شرکت‌های تکنولوژی بالا آمدند، درحالی‌که انتشار گزارشی از پیشرفت در مذاکرات چین-آمریکا، روحیه بازارها را بهبود بخشید و اس‌اندپی ۵۰۰ بهترین هفته خود از ماه نوامبر تا کنون را ثبت کرد.

شین‌هوا، خبرگزاری دولتی چین، اعلام کرد که واشنگتن و پکن در مذاکرات تجاری خود پیشرفت قابل‌توجهی داشته‌اند و باعث شد پس از انتشار اخباری از اینکه توافق تجاری بین ۲ کشور در انتهای ماه می محقق نخواهد شد، بازارها اندکی آسوده‌خاطر شوند.

پس از گزارشی از اینکه ارتقای نرم‌افزاری بوئینگ ۷۳۷ مکس ۸، ظرف چند هفته آینده انجام خواهد شد، سهام بوئینگ ۱.۵ درصد جهش کرد و داوجونز را بالا کشید.

سهام برادکام، پس از اینکه شرکت اعلام کرد درآمد سه ماهه آن فراتر از پیش‌بینی‌ها بوده است، ۸.۲ درصد جهش کرد و بزرگترین رشد را برای اس اندپی ۵۰۰ و نزدک به ارمغان آورد.

سهام کوآلکام پس از پیروزی این شرکت در پرونده قانونی آن در برابر اپل ۲.۲ درصد جهش کرد.

میانگین صنعتی داوجونز ۱۳۸.۹۳ واحد یا ۰.۵۴ درصد رشد کرد و در ۲۵۸۴۸.۸۷ واحد بسته شد. اس‌اندپی ۵۰۰ هم ۱۴ واحد یا ۰.۵۰ درصد بالا آمد و به ۲۸۲۲.۴۸ واحد رسید. کامپوزیت نزدک ۵۷.۶۲ واحد یا ۰.۷۶ درصد رشد کرد و به ۷۶۸۸.۵۳ واحد رسید. اس‌اندپی ۵۰۰ بهترین رشد هفتگی خود از پایان نوامبر تا کنون را ثبت کرد و شاخص نزدک بهترین رشد هفتگی امسال خود را به دست آورد.

این هفته اس‌اندپی ۲.۹ درصد، نزدک ۳.۸ درصد و داوجونز ۱.۶ درصد رشد کردند.