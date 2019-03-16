۱۷۵۰۰ امدادگر در طرح نوروزی هلال احمر فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اصغر پیوندی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران درمحل پایگاه امداد جاده‌ای هلال احمر شهرستان ابهر، به آغاز طرح نوروزی امداد و نجات هلال‌احمر اشاره کرد و گفت: در سطح کشور ۱۷ هزار و ۵۰۰ امدادگر و داوطلب در طرح نوروزی هلال‌احمر فعالیت می‌کنند که از این تعداد ۱۲ هزار نفر داوطلب و ۵ هزار و ۵۰۰ نفر امدادگر هستند.

وی اظهار کرد: طرح امداد و نجات نوروزی هلال‌احمر از ۲۵ اسفندماه شروع و تا ۱۷ فروردین ادامه دارد.

رئیس جمعیت هلال احمر با بیان اینکه هزار و ۴۲ پایگاه سیار، موقت و ثابت برای اجرای طرح پیش‌بینی‌شده است، گفت: در این میان ۳ هزار و۵۰۰ دستگاه خودرو نجات، آمبولانس و خودرو کمک دار و غیره در این طرح به‌کارگیری می‌شود.

پیوندی تأکید کرد: در پایگاه‌های ورودی و خروجی هلال احمر هزار و ۲۲۶ جوان امدادگر کار فرهنگی را بر عهده دارند و خیمه‌های نماز و فضای دوستدار کودک برای مسافران پیش‌بینی‌شده است.

وی بابیان اینکه طی سال گذشته ارائه خدمات به مسافران توسط هلال‌احمر کم بود، ابراز کرد: امسال پیش‌بینی می‌شود مسافرت‌ها افزایش یابد و به‌تبع ارائه خدمات هم به‌تبع رشد خواهد داشت و به همین علت ناوگان و تجهیزات هلال‌احمر سه درصد افزایش داشته است.

رئیس جمعیت هلال احمر گفت: تمام تجهیزات هلال‌احمر به کار گرفته شده تا وقوع تصادفات کاهش‌یافته و خدمات بهتری هم به مسافران ارائه شود.