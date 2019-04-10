خسارت شدید سیل به ۷۰ درصد واحدهای صنفی پلدختر

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا صفیخانی امروز در جلسه قرارگاه بسیج متخصصین سازمان بسیج مهندسین صنعتی لرستان بیان کرد: متأسفانه در ماههای گذشته لرستان شرایط خاصی را تجربه کرده و آسیبهای اقتصادی و روانی سیل این استان بسیار بالاست.
وی ادامه داد: لرستان استانی در حال توسعه بوده و یکی از موانعی که در گذشته در راستای توسعه این دیار وجود داشت کمبود زیرساختها است که تلاش زیادی برای جبران این موارد در سالهای گذشته انجام شده اما متأسفانه مناطقی که دچار سیل شدهاند از نظر توسعه با مشکلات و چالشهای زیادی روبرو هستند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان عنوان کرد: به عنوان نمونه در چند سال گذشته تلاشهای زیادی برای توسعه اقتصادی و صنعتی پلدختر صورت گرفته شد که متأسفانه سیل خسارت زیادی به بخشهای مختلف این شهرستان وارد کرده است.
صفیخانی با اشاره به اینکه متأسفانه حداقل ۷۰ درصد از واحدهای صنفی پلدختر با آسیب و خسارات کامل روبرو شدهاند، افزود: باید با استفاده از روشهای مختلف به دنبال حمایت از فعالان اقتصادی آسیب دیده باشیم چرا که اگر روند طولانی شود مطمئناً چالشهای زیادی را درگیر کشور خواهد کرد که نمونه بارز آن را باید افزایش مهاجرت دانست.
وی معتقد است: باید زمینه را برای افزایش مشارکت عمومی در راستای بازسازی مناطق سیل زده فراهم کرد تا هر چه سریعتر زیرساختها و اماکن مردم بازسازی شوند.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان کرد: حضور اقشار مختلف مردم برای پاکسازی و کمک به شهروندان پلدختری یک امر بی سابقه بوده که باید قدردان باشیم.
صفی خانی عنوان کرد: سازمان بسیج مهندسین کشور میتواند کمک زیادی به کاهش خسارات بحران سیل در لرستان کند.
وی اظهار داشت: انتظار داریم دغدغه اساسی بسیج مهندسین این باشد که مدلی طراحی شود که مشارکت عمومی افزایش یافته و با سازماندهی درست و با برنامه، منابع و امکانات در جهت بازسازی و حل مشکلات به کار گرفته شوند.
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