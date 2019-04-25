۳۲۰ خیر مدرسه ساز در استان قزوین فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بیست و یکمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان قزوین با رویکرد افزایش ایمنی مدارس با مشارکت خیرین مدرسه ساز ظهر پنجشنبه با حضور خدیجه نیزاری رئیس شورای بانوان مدرسه ساز کشور، عبدالمحمد زاهدی استاندار، داوود محمدی، بهمن طاهرخانی، سیده حمیده زرآبادی و روح الله بابایی صالح نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، جمع زیادی از خیرین در محل سالن تبلیغات اسلامی قزوین برگزار شد.

محمد مهدی ارمغان در این مراسم اظهار داشت: در حال حاضر ۳۲۰ خیر مدرسه ساز در استان داریم و ۶۰۰۰ هزار نفر با روش‌های مختلف در ساخت مشارکت دارند و امسال نیز خیرین بیش از ۲۰ میلیارد تومان تعهد کرده‌اند که تاکنون ۷۰ درصد محقق شده و امیدواریم تا پایان سال این میزان به طور کامل تحقق یابد.

رئیس مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین یادآور شد: بیشترین مدرسه را خیرینی چون آقای سعادت با ساخت ۱۰ مدرسه، سماعیان ۷ مدرسه در آبیک، بیاضیان ۴ مدرسه و علی اکبر انصاری با ساخت بزرگترین مجموعه، اکبر ابراهیمی ۱۱۵ مدرسه در کشور و دو مدرسه در استان ساخته‌اند و بنیاد برکت نیز با احداث ۱۹ مدرسه در تعلیم و تربیت کشور مشارکت داشته‌اند.

سالانه ۲۰ مدرسه در استان توسط خیرین ساخته می‌شود

ارمغان بیان کرد: در استان ۱۴ منطقه داریم که تلاش می‌شود توزیع عادلانه در ساخت مدارس صورت گیرد که در این راستا سالانه توسط خیرین ۲۰ مدرسه ۶ کلاسه ساخته می‌شود که هر مدرسه به طور متوسط ۵۰۰ متر مساحت دارد.

وی اظهار داشت: تکمیل مدارس نیمه تمام و تخریب مدارس قدیمی و نوسازی آنها در اولویت مجمع خیرین در سال جاری است.

در این مراسم از چند خیر مدرسه ساز استان قزوین تجلیل شد.

