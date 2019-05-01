۲۱ سال با فرهاد مجیدی در استقلال/پا گذاشتن روی مین یا سکوی پرتاب؟

به گزارش خبرنگار مهر، امروز نقطه عطفی در زندگی ورزشی یکی از ماندگارترین چهره‌های تاریخ باشگاه استقلال است. پسر بادپای دیروز استقلال که سال‌ها یک تنه بار خط حمله این تیم را به دوش کشید، امروز باید در عنفوان جوانی برای اولین بار یک تنه بار نیمکت داغ آن را به دوش بکشد. نیمکتی که سالهاست کمتر به صاحبانش وفا می‌کند.

هفت مقدس

فرهاد مجیدی که پیراهن شماره «هفت» استقلال را ماندگار کرد و از هواداران این تیم لقب «هفت مقدس» را گرفت، امروز برای اولین بار در زندگی‌اش سرمربیگری را تجربه می‌کند. آن هم از روی داغ‌ترین نیمکت لیگ و از سخت‌ترین جای ممکن.

اولین بار برای استقلال

۲۱ سال پیش برای اولین بار مجیدی بیست-بیست و یک ساله بعد از درخشش در تیم بهمن کرج مورد توجه تیم‌های بزرگ قرار گرفت و این استقلال بود که در رقابت با یکی دو تیم دیگر، مجیدی را به خدمت گرفت. مجیدی جوان برای اولین بار با پیراهن شماره ۲۱ در ترکیب آبی پوشان درخشید. او از همان اولین روزهای حضورش در استقلال استعداد ستاره شدن، محبوب شدن و ماندگار شدن را نشان داد اما شاید کمتر کسی در سال‌های پایانی دهه هفتاد فکرش را می‌کرد این مهاجم جوان روزی یکی از محبوب‌ترین و ماندگارترین چهره‌های تاریخ این باشگاه شود.

اولین تجربه لژیونری

دو سال حضور در تیم استقلال برای مجیدی کافی بود تا برای اولین بار طعم ترانسفر شدن با حضور در یک تیم اروپایی را تجربه کند. در سال‌هایی که فوتبال ایران صادرات خوبی به اروپا داشت، مجیدی پیراهن «راپید وین» اتریش را بر تن کرد تا در جوانی لژیونر شود. یک فصل حضور در این تیم اتریشی، ۱۲ بازی و ۲ گل همه آن چیزی بود که در اولین تجربه لژیونری نصیب مجیدی شد تا وی بعد از یکسال دوری از استقلال به این تیم بازگردد.

آغاز درخشش در امارات

نیم فصل درخشش دوباره در استقلال این بار مجیدی را مورد توجه شیوخ حاشیه نشین خلیج فارس قرار داد تا وی ۶ فصل برای الوصل بازی کند. کاپیتان دیروز و مربی امروز آبی پوشان درخشش وصف ناپذیری در الوصل داشت و با ۶۸ گل زده برای این تیم بهترین گلزن تاریخ این باشگاه شد.

آغاز دوره طلایی در استقلال

العین، الاهلی، النصر و مجدداً الاهلی مقصدهای بعدی مجیدی بودند که با حضورهایی کوتاه مدت در آن همراه بود. این حضورهای مقطعی و کوتاه مدت فرهاد را مجاب کرد تا بار دیگر به تیمی بازگردد که با آن به اوج شهرت و محبوبیت رسید. مجیدی ۲۹ ساله با کوله باری از تجربه یک بار دیگر در سال ۸۶ به استقلال بازگشت تا این بار بهترین و رویایی ترین دوران فوتبالش را آغاز کند. دوران طلایی که منجر به محبوبیت بیشتر او شد. در واقع اگر امروز مجیدی با پشتوانه محبوبیت مردمی وارث نیمکت استقلال شده، این را باید مدیون همان دوران طلایی فوتبالش باشد که از ۲۹ سالگی آغاز شد.

اوج محبوبیت

درخشش فراوان برای استقلال، گلزنی‌های زیاد به خصوص در دربی‌ها و قدرت رهبری تیمش آنقدر برای مجیدی محبوبیت به همراه داشت که حتی جدایی ناگهانی‌اش در اوج نیازمندی استقلال و رفتن به الغرافه هم از محبوبیت او کم نکرد.

خداحافظی عجیب و ناگهانی

گرچه مجیدی در بازگشت دوباره‌اش به استقلال فروغ گذشته را نداشت، اما خداحافظی او در میان فصل هم عجیب و هم ماندگار شد. مجیدی پس از بوسیدن چهار گوشه مستطیل سبز و آویختن کفش‌ها، کمتر در محافل فوتبالی دیده شد. او در این شش سال اخیر بیشتر به زندگی شخصی‌اش پرداخت و از بودن کنار خانواده‌اش لذت برد و چراغ خاموش و بی سرو صدا دوره‌های مربیگری‌اش را تکمیل کرد.

آغاز مربیگری

کاپیتان سابق آبی پوشان چهار ماه پیش به عنوان دستیار به کادر فنی استقلال پیوست و با ۴ ماه تجربه اندوزی کنار شفر، پس از برکناری وی با پسوند «موقت» جای پیرمرد آلمانی را روی نیمکت گرفت. نیمکتی که تداوم نشستن روی آن به مراتب سخت‌تر از رسیدن به آن است.

حالا مجیدی می‌داند وارث تاج و تخت بزرگان تاریخ باشگاه استقلال است. نیمکتی که مردان ماندگار تاریخ استقلال و فوتبال ایران روی آن نشسته‌اند، روی آن خندیدند و اشک ریختند. نیمکتی که به خیلی از بزرگان استقلال وفا نکرد و خیلی‌ها با اشک و دلی شکسته آن را ترک کردند. نیمکتی که برای خیلی‌ها اعتبار محبوبیت به ارمغان آورد و محبوبیت و اعتبار خیلی‌ها را هم ربود.

امروز می‌تواند نقطه عطفی در زندگی پسرک سابق مستطیل سبز و مرد جوان نیمکت امروز آبی پوشان باشد. سرمربی جوان استقلال گرچه در سمت جدیدش تازه کار و صفر کیلومتر است، اما با سابقه ۲۱ سال حضور در خانواده استقلال برای آبی‌ها ناآشنا نیست.