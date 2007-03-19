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۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۴۴

/ گزارش تمرین صبح امروز تیم ملی /

فریدون زندی پس از 8 ماه با تیم ملی تمرین کرد / قلعه نوعی به بازیکنان سه روز استراحت داد

فریدون زندی پس از 8 ماه با تیم ملی تمرین کرد / قلعه نوعی به بازیکنان سه روز استراحت داد

فریدون زندی هافبک ایرانی تیم آپولون قبرس صبح امروز با حضور در کمپ تیم های ملی پس از 8 ماه دوری با تیم ملی تمرین کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دراین تمرین که از ساعت 10 صبح امروز و به مدت 90 دقیقه در کمپ تیمهای ملی برگزار شد، زندی پس از رقابتهای جام جهانی برای اولین بار در تمرینات تیم ملی فوتبال کشورمان شرکت کرد.

البته این بازیکن که شب گذشته وارد تهران شده بود به علت خستگی سفر با هماهنگی کادر فنی از شرکت در تمرینات گروهی معاف شد و تنها به دویدن به دور زمین پرداخت.

زندی پس از رضا عنایتی مهاجم تیم الامارات دومین لژیونر ایرانی شاغل درباشگاههای خارجی است که در دور جدید تمرینات تیم ملی شرکت کرده است. همچنین وحید هاشمیان و جواد نکونام هم وارد تهران شده اند ولی با اجازه کادر فنی در این تمرین شرکت نکردند. 

در پایان تمرین امروز کادر فنی تیم ملی به بازیکنان ملی پوش سه روز استراحت داد و پس ازآن 22 بازیکن منتخب باید در ساعت 10صبح روز دوم فرودین ماه سال آینده با حضور درهتل المپیک خود را به کادر فنی تیم ملی معرفی کنند.

تیم ملی فوتبال کشورمان روز چهارم فروردین ماه سال آینده دردیداری دوستانه در دوحه به مصاف تیم ملی فوتبال قطرمی ‌رود . به همین جهت کاروان تیم فوتبال کشورمان روز سوم فروردین ماه به قطر سفرخواهد کرد و یک روز پس ازانجام این دیدار به تهران باز خواهد گشت .

کد مطلب 462569

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