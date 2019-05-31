کشتی ایران نیاز به وفاق و همدلی دارد/ پیگیر احقاق حق یخکشی هستیم

هادی حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر لزوم همدلی و وفاق بین اهالی کشتی برای رسیدن به موفقیت در المپیک ۲۰۲۰ توکیو اظهار داشت: متأسفانه برخی از منتقدان فقط کم و کاستی را می‌بینند و موفقیت‌ها و پیشرفت‌های کشتی در ماه های اخیر به چشم آنها نمی‌آید. به هر حال باید به این مسائل و حواشی پایان داد و به فکر ادامه برنامه‌های کشتی تا رقابتهای جهانی و بازی‌های المپیک باشیم.

وی افزود: فدراسیون کشتی با جدیت پیگیر موضوع محمدباقر یخکشی و دیسکالیفه شدن اوست و ما باید تا حد توان از حق این آزادکار دفاع کنیم. ضمن اینکه ما باید در کنار این موضوع به مسائل و برنامه‌های اصلی خودمان هم رسیدگی کنیم، چراکه زمان زیادی تا رویدادهای مهم پیش رو نداریم.

سرپرست تیم ملی کشتی آزاد در خصوص برگزاری رقابتهای انتخابی هم گفت: کادر فنی تیم ملی با توجه به پتانسیل موجود در نظر دارد رقابتهای انتخابی را در برخی اوزان طی روزهای ۶ و ۷ تیرماه برگزار کند. همچنین قرار شد ترکیب نهایی تیم ملی برای حضور در مسابقات جهانی هم روز ۱۶ شهریور ماه اعلام شود. البته اسامی نفرات واجد شرایط برای حضور در انتخابی تیم ملی هم امروز اعلام خواهیم کرد تا همه چیز برای برگزاری رقابتهای انتخابی مشخص و مهیا باشد.

حبیبی در پایان به نشست خبری سرمربی تیم ملی و مسائلی که در این جلسه مطرح شد، اشاره کرد و گفت: به هر حال سعی و تلاش ما این است ضمن ارائه گزارش و اخبار و روشنگری، بتوانیم فضای کشتی را از هر نظر آرام و سازنده کنیم. ضمن اینکه باید با تمام توان در جهت اتحاد و همدلی گام برداریم و کشتی ایران را دوباره به روزهای اوج و روشن بازگردانیم.