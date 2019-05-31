روز قدس نماد استکبار ستیزی ملت ایران است

عبدالمحمد زاهدی در حاشیه حضور در راهپیمایی جهانی روز قدس در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص حضور باشکوه مردم در این رویداد مهم اظهار داشت: اسرائیل از گذشته طرح بزرگ از نیل تا فرات را در سر داشته و همچنان هم دارند و این رژیم هرگز اهدافش را فراموش نکرده اما روش‌ها و تاکتیک‌هایش تفاوت کرده اما اهدافش فرق نکرده و دنبال ایجاد بحران در کشورهای اسلامی است.

وی بیان کرد: بی ثبات کردن منطقه از اهداف استکبار و وجود اسرائیل برای بی ثباتی منطقه است و این رژیم ۷۰ سال است ظلم و ستم می‌کند و کسانی که ادعای اسلام دارند و مسئولیت بزرگ در جهان دارند مانند خادمین حرمین شریفین به جای آنکه حامی اصلی فلسطینیان باشند علیه آنها جبهه گرفته‌اند.

استاندار قزوین یادآور شد: جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام مردمی همواره در ۴۰ سال گذشته در آرمان‌هایش ثابت قدم بوده و مردم بصیر در همه صحنه‌ها حضور یافته و از کیان اسلامی و مواضع نظام دفاع کرده‌اند و امسال هم مردم با بصیرت بی نظیر خود در این راهپیمایی شرکت کردند و همبستگی و حمایت دوباره از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.

وی گفت: منطقه خاور میانه یک منبع بزرگ انرژی است و استکبار و صهیونیسم‌ها به آن چشم طمع دوخته‌اند و با نا امن کردن این کشورها به دنبال مطامع ظالمانه هستند اما راهپیمایی روز جهانی قدس موجب بیداری اسلامی شده و دشمنان را به هراس انداخته است.

زاهدی از حضور باشکوه مردم قزوین در دفاع از انقلاب اسلامی، تبعیت از ولایت و کیان اسلامی و حمایت از ملت مظلوم فلسطین تشکر و قدردانی کرد.