به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر متکی پیش از خطبه‌های این هفته نماز جمعه در مسجد النبی (ص) اظهار کرد: انقلاب اسلامی امروز با ایستادگی مردانه ملت، الهام بخش ملل مظلوم جهان شده و دشمنان استکباری را به وحشت انداخته است.

وزیر اسبق امور خارجه با اشاره به تاریخچه پیدایش اسرائیل بیان کرد: فلسطینیان ساکنان اصلی سرزمینشان بودند و بعد از ۳۱ سال رژیم صهیونیستی با هدف مشروعیت بخشیدن به رژیم نامشروع شکل گرفت و تا امروز با کشتار و جنایت بر سرزمین‌های اشغالی سلطه انداخته است.

وی افزود: هدف صهیونیست‌ها از طرح شعار «سرزمین بدون ملت برای ملتی بدون سرزمین» منحرف کردن افکار عمومی جهان از اهداف توسعه‌طلبانه و خوی تجاوزگری خود بود.

متکی عنوان کرد: اسرائیل تحت حامیان انگلیسی جای خود را به تدریج در سرزمین اشغالی باز کرد و سازمان ملل بیشترین حمایت را از این رژیم داشته تا در جنگ‌ها پیروز شود و اگر نشد حرکت سازش را در مواقع ناچاری انجام دهد.

وی تصریح کرد: جورج بوش گفت در سال ۲۰۰۸ موضوع فلسطین حل خواهد شد اما اسرائیل گفت حل نمی‌شود تا زمانی که اوباما آمد و ادعا کرد آن را به سرانجام می‌رساند به همین دلیل حرکت سازش آغاز شد اما تا ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ و هیچ اثری از حل مسئله فلسطین دیده نشد.

معامله قرن ترامپ با ایستادگی و بیداری ملت‌ها محکوم به شکست است

متکی بیان کرد: معامله قرن طراحی شده از سوی ترامپ با ایستادگی و مقاومت ملت ایران و سایر ملل آزاده جهان محکوم به شکست است.

وزیر اسبق امور خارجه کشورمان ادامه داد: ترامپ محصول دو دهه شکست سیاست‌های آمریکاست وقتی به افغانستان حمله کردند قصد ماندن بود اما بیش از ۱۷ سال است در افغانستان هستند و شکست خورده اند و بعد از آن به عراق حمله کردند و آنجا نیز پیروز نشدند و این خفت ها نا امیدشان کرده است.

وی تصریح کرد: در انتخابات ریاست جمهوری اخیر آمریکا، ترامپ با این شرط آمد که چهره جدیدی از آ مریکا در جهان ارائه کند و گردانندگان صحنه این کشور یک سوداگر را آوردند که شعارش بازگرداندن رهبری آمریکا در جهان بود.

متکی بیان کرد: در حوزه سیاست خارجی همه منتظر بودند ببینند ترامپ چه می‌کند که چهار طرح در خاورمیانه، فلسطین، کره شمالی، ونزوئلا و ایران پیاده شد، ترامپ همه نظریه پردازان را جمع کرد و معامله قرن را راه انداخت.

وزیر اسبق امور خارجه گفت: با همه نقشه های طراحی شده خوشبختانه انقلاب اسلامی الهام بخش ملل مسلمان دیگر شده و معامله قرن از پیش و پس محکوم است و به نتیجه نخواهد رسید.

وی ادامه داد: ترامپ در آبان ماه سال گذشته اعلام کرد تحریم سنگینی علیه ایران انجام می‌دهد که بسیاری از کشورها همراهی کردند هر چند این گونه طرح‌ها یک سال عمر دارد و در حال حاضر ۷ ماه از آن می‌گذرد صاحب نظران می‌گویند ایران تسلیم نخواهد شد و حرف‌های امروز ترامپ یک بخش شیطنت است و یک بخش بر آمده از مقاومت ایران است.

وحدت ملی و اقتصاد مقاومتی و تبعیت از رهبری رمز پیروزی بر دشمن است

وزیر اسبق امور خارجه گفت: مردم همواره یک اعتقاد داشتند که کلام ولایت برای ما حجت شرعی است و اگر تبعیت خالصانه ملت ایران سرلوحه مسئولان باشد پیروزیم.

متکی یادآور شد: مقام معظم رهبری افق‌ها را روشن می‌بینند بر اساس بینش و تجربه رهنمود می‌دهند و اگر در مسیر رهبری و ولایت گام برداریم پیروزیم و دشمن را شکست می‌دهیم.

راهپیمایان روز جهانی قدس در پایان راهپیمایی پس از حضور در مسجدالنبی (ص) محل برگزاری نماز جمعه با صدور قطع نامه‌ای حمایت همه جانبه خود را از ملت مظلوم فلسطین اعلام کردند.