در استقلال هیچ چیز سر جای خودش نیست/ فرهاد مجیدی ریسک بزرگی کرد

شاهرخ بیانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص حضور استراماچونی به عنوان سرمربی جدید استقلال گفت: با توجه به آنکه او شناختی از بازیکنان ما ندارد و هنوز با جو و فوتبال ایران آشنا نیست، باید یک یا دو مربی باتجربه داخلی در کنارش باشند تا او بتواند با همفکری آنها عملکرد قابل قبولی داشته باشد.

وی تاکید کرد: قرار بود مجیدی به عنوان دستیار در کنار این مربی باشد اما او به یکباره از استقلال جدا و به سرمربیگری تیم امید رسید. البته اعتقاد دارم مجیدی در این خصوص اشتباه بزرگی کرد و نباید به راحتی استقلال را از دست می داد.

کاپیتان پیشین استقلال خاطرنشان کرد: سرمربیگری تیم امید ریسک بالایی دارد. سالهاست که ما نتوانسته ایم به المپیک راه پیدا کنیم و به یاد دارم از زمان حسن حبیبی تا به امروز که مجیدی به عنوان سرمربی انتخاب شده است، هرگز موفق نبوده ایم. بنابراین ای کاش فرهاد یک فصل دیگر در استقلال می ماند، تجربه کسب می کرد و بعد از استقلال جدا می شد. اما در هر صورت برای او آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم بتواند در تیم امید موفق باشد.

بیانی تصریح کرد: در استقلال کار کردن سخت است و امیدوارم کسی که به استراماچونی مشاوره داده به او گفته باشد که این تیم یکی از تیم های قدرتمند و بزرگ آسیاست و طرفداران متعصبی دارد که جز قهرمانی و موفقیت تیمشان به چیز دیگری فکر نمی کنند.

وی در خصوص آینده تیم استقلال هم گفت: چندین سال است در استقلال هیچکس و هیچ چیز سر جای خودش نیست. اعتقاد دارم از زمانی که مرحوم پورحیدری به رحمت خدا رفت، استقلال شرایط خوبی پیدا نکرد. او بزرگ استقلال بود، به تیم سروسامان می داد و همه از او حرف شنوی داشتند. اما حالا شرایط فرق کرده و متاسفانه معاون باشگاه در همه امور دخالت می کند که این بسیار غیر قابل قبول و پسندیده نیست. به یاد ندارم که معاون باشگاه هم در نقل و انتقالات بازیکن و سرمربی دخالت کند و یا حتی دست به کارهایی بزند که اصلاً در شان یک معاون نیست. باشگاه استقلال، باشگاه کوچکی نیست که هر کس بخواهد در امور آن دخالت کند. همه چیز باید تحت کنترل و بر اساس یک برنامه ریزی انجام شود نه اینکه هر کس خودسرانه هر کاری دلش می خواهد انجام دهد.

کاپیتان پیشین استقلال تاکید کرد: استقلال و پرسپولیس با تمامی تیم های فوتبال ایران متفاوت هستند. آنها هواداران فهیم و متعصبی دارند که همیشه در کنار تیمشان هستند بنابراین نمی خواهند که تیمشان را متزلزل ببینند. تجربه ثابت کرده هر موقع مدیریت این دو باشگاه تنها به فکر موفقیت تیم بود، این دو تیم عملکرد قابل قبولی داشته اند ولی زمانی که مسئولان آن در هر کاری دخالت کردند این دو تیم راه به جایی نبردند. بنابراین در شان باشگاه نیست که مسئولان این تیم در همه کارها دخالت کنند.

بیانی در خصوص جدایی مجید نامجو مطلق از کمیته فنی گفت: مجید بهترین کار را انجام داد. وقتی کمیته فنی عملاً کارایی نداشته باشد و فرمایشی باشد، ماندن در آن به صلاح نیست. اعتقاد دارم آقایان مظلومی، بهتاش فریبا و مجید رضایی هم باید از کمیته بیرون بیایند زیرا وقتی نتوانند نظرات خود را به مدیران استقلال بدهند و یا اینکه در امر جذب بازیکن و سرمربی نقشی داشته باشند، پس ماندنشان بی فایده است و این نشان می دهد که این کمیته فقط نمایشی است و مدیران استقلال خودشان کارها را انجام می دهند و اگر روزی به بن بست خوردند همه را به گردن کمیته فنی خواهند انداخت. آیا تا به حال برای جذب بازیکن با اعضای کمیته صحبت شده است؟ پس اعتقاد دارم بزرگان استقلال که در کمیته فنی هستند اگر شرایط برای کار مساعد نیست، آنجا را ترک کنند تا فردا همه تقصیرها به گردن آنها نیفتد.

کاپیتان پیشین استقلال در پایان خاطرنشان کرد: امیدوارم با توجه به اینکه زمان زیادی تا شروع لیگ باقی نمانده خبرهای خوبی از باشگاه استقلال به گوش برسد زیرا هواداران نگران این تیم هستند و نمی خواهند امسال هم بدون جام بمانند. آنها در سرما و گرما تیمشان را حمایت کرده و می کنند تا بتوانند در پایان فصل جام را در دستان بازیکنان محبوبشان ببینند.