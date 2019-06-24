وزیرخارجه آمریکا: منتظر تماس ایران هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پمپئو» در یک نشست خبری پیش از سفر به عربستان سعودی و امارات متحده عربی با تکرار ادعاها و اتهامات خود علیه ایران، شواهد ارائه شده از سوی تهران را غیر معتبر دانست و بار دیگر مدعی شد که پهپاد آمریکایی سرنگون شده در حریم بین المللی بوده است.

وزیر خارجه آمریکا با بیان اینکه به سعودی و امارات سفر خواهد کرد، افزود: در این دو سفر درباره چالش موجود ناشی از ایران و چگونگی اطمینان دادن به متحدان راهبردی و اینکه چگونه می‌توانیم یک ائتلاف جهانی تشکیل دهیم، صحبت خواهیم کرد.

پمپئو با این ادعا که ایجاد کارزار فشار حداکثری علیه ایران از زمان روی کار آمدن ترامپ شروع شده، ادامه داد: در روز دوشنبه، مجموعه‌ای از تحریم‌های جدید مقرر خواهد شد تا جهان اطمینان یابد که همچنان تلاش می‌کنیم تا جلوی منابع ایران که برای تهدید آمریکایی‌ها و منافع آن در سراسر جهان نیاز دارند، گرفته شود.

وی در پاسخ به این سوال که اگر می‌خواهید نشان دهید که ایران مایل است تا تنش کاهش یابد، چرا گوشی را بر نمی‌دارید و به آنها زنگ نمی زنید، گفت: همانگونه که رئیس جمهوری و معاون اول مطرح کردند ما آماده مذاکره بدون هیچ پیش شرطی هستیم. آنها دقیقاً می‌دانند چگونه ما را بیابند.

وزیر خارجه آمریکا مدعی شد: اطمینان دارم زمانی که آنها آماده باشند تا با ما ارتباط برقرار کنند، می‌توانیم مکالمات را شروع کنیم. ما منتظر تماس آن‌ها هستیم و رئیس جمهوری بارها گفته که خواهان آینده روشن‌تر برای مردم ایران هستیم.

پمپئو در حالی از مذاکرات بدون پیش شرط با ایران سخن گفته که پیش از این او شروط ۱۲ گانه‌ای را برای مذاکره با ایران عنوان کرده بود و حال با عقب نشینی از مواضع گذشته خود مدعی مذاکره بدون پیش شرط با ایران شده است.

پیش از این نیز، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در چندین نوبت مدعی آمادگی برای مذاکره با ایران شده بود، هرچند ایران تا کنون این ادعاها را به دلیل ادامه سیاست‌های خصمانه واشنگتن و نقض تعهدات قبلی این کشور بویژه در موضوع برجام، رد کرده است.