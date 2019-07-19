موسسه الهیات اسلامی در دانشگاه هومبولت آغاز به کار می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اخبار مربوط به موسسه الهیات اسلامی در دانشگاه هومبولت در حالی در این سال‌ها در رسانه‌های آلمان منتشر شده است که خبری از آغاز کار این موسسه نیست. با این وجود، نمایندگان مجلس سنای برلین از مسئولان این موسسه خواسته‌اند که کار خود را از ترم زمستان آغاز کنند.

نمایندگان مجلس سنا اعلام کرده‌اند که انتظار دارند تا لیست پنج استاد انتخاب شده موسسه تا پایان ترم زمستان پیش‌رو تکمیل شود. اشتفان کراخ، وزیر علوم و تحقیقات در برلین در پاسخ به نمایندگان مجلس برلین اطمینان داد که این کار تا ترم زمستان انجام می‌شود.

به گفته کراخ، روند انتخاب استادان در حوزه‌های مختلف، یکسان نیست، اما در نهایت اعضای هیات مشورتی باید استادان انتخاب شده را تایید کنند. از سوی دیگر، بسیاری در این سال‌ها به ترکیب هیات مشورتی موسسه انتقاد کرده‌اند. آنها معتقدند که تنها انجمن‌های اسلامی محافظه‌کار در هیات مشورتی این موسسه حضور دارند. به طور مثال منتقدان معتقدند که اعضای فدراسیون شیعیان آلمان در تظاهرات ضد اسرائیل در برلین شرکت می‌کنند و به همین دلیل نباید در هیات مشورتی دانشگاه حضور یابند.

کراخ توضیح داد که اگر هیات مشورتی، نامزدی را به دلایل مذهبی رد کنند، دانشگاه باید شخص دیگری را به عنوان استاد معرفی کند و این استاد مجددا باید مورد تایید هیات مشورتی موسسه قرار گیرد. کار اصلی این موسسه آموزش معلمان و امامان خواهد بود. مسئولان دانشگاه انتظار دارند که در ابتدای کار، موسسه ۸۰ دانشجو داشته باشد. دولت برلین برای راه‌اندازی و کار این موسسه تا سال ۲۰۲۲، مبلغی در حدود ۱۳.۸ میلیون یورو در اختیار مسئولان دانشگاه هومبولت قرار داده‌اند.

از سال ۲۰۱۱، پنج مرکز دانشگاهی در حوزه الهیات اسلامی در آلمان کار می‌کنند. این موسسات در توبینگن، فرانکفورت، مونستر، اسنابروک و ارلانگن-نورنبرگ هستند. در سال ۲۰۱۸، مسئولان دانشگاه هومبولت در برلین تلاش کردند که ششمین موسسه الهیات اسلامی را نیز تاسیس کنند. پس از ماه‌ها بحث درباره محتوا و ترکیب هیات مشورتی، مسئولان دانشگاه با تاسیس موسسه الهیات اسلامی موافقت کردند.