به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت عصر روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی سؤال قاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه از وزیر دفاع در دستور کار جلسه علنی قرار گرفت.

خلاصه این سؤال به شرح زیر است:

«علت عدم ارائه خدمات حمایتی به ایثارگران از جمله خدمات بیمه‌های درمانی، بیمه‌های اجتماعی و بازنشستگی و همچنین خدمات تسهیلات بانکی و مالی و مستمری چیست؟»

در ابتدای جلسه امیر حاتمی وزیر دفاع گفت: این موضوع بسیار مهم است و در راستای خدمت‌رسانی به رزمندگان معسر و جانبازان و خانواده شهدا، بنیاد شهید ایجاد شده تا به امور ایثارگران رسیدگی کند.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ادامه داد: خدمت‌رسانی به رزمندگان دغدغه ماست. بنده خودم را خدمتگزار جامعه ایثارگران و رزمندگان می‌دانم. در طول چهار دهه گذشته متناسب با مقدورات کشور، توجه به معیشت ایثارگران در اولویت دولت‌ها قرار داشته است.

وی ایثارگران را ارزشمندترین سرمایه کشور خواند و گفت: باید دلسوزان نظام، صیانت از ایثارگران را در دستور کار خود قرار دهند. نظام جمهوری اسلامی ایران اقدامات زیادی را در راستای حمایت از جامعه ایثارگران انجام داده که باید این خدمات افزایش یابد.

در ادامه سید قاسم جاسمی نماینده مردم کرمانشاه و عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: معیشت و منزلت نیروهای مسلح برای نمایندگان بسیار مهم است. شرایط معیشتی رزمندگان در وضعیت رضایت‌بخشی نیست و نگران‌کننده است.

وی اظهار داشت: در حال حاضر با افزایش ۲۵ درصدی حقوق رزمندگان معسر، حقوق این افراد به ۷۵۰ هزار تومان در ماه رسیده است. آیا با این میزان حقوق، امکان اداره زندگی وجود دارد؟

جاسمی گفت: چه خدماتی برای ایثارگران انجام داده‌اید؟ چه مقدار مسکن مهر به این افراد اختصاص یافته است؟ خطاب من به آقای روحانی و آقای نوبخت است. در سال آینده در تدوین لایحه بودجه، این موضوع را مد نظر قرار دهید.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: یک درصد از حقوق‌های نجومی را به رزمندگان و بسیجیان معسر اختصاص دهید. این افراد قهرمانان ملی ما هستند؛ نه معسر.

در ادامه امیر حاتمی با تأکید بر اینکه وظیفه رسیدگی به امور رزمندگان و ایثارگران و خانواده شهدا، بر عهده بنیاد شهید است، گفت: وزارت دفاع مسئولیت بزرگی در تجهیز نیروهای مسلح بر عهده دارد و نمی‌تواند دو مسئولیت وی بیان کرد: خدمت‌رسانی به جامعه ایثارگران و تجهیز نیروهای مسلح را به صورت همزمان انجام دهد بنابراین طبق قانون، مسئول اجرای قانون جامع ایثارگران، بنیاد شهید است.

امیر حاتمی اظهار داشت: ارائه خدمات بیمه‌ای به ایثارگران بر عهده بیمه سلامت است و در همین راستا، بودجه ویژه‌ای به وزارت بهداشت پرداخت می‌شود. تسهیلات بانکی نیز باید از طریق بانک مرکزی به ایثارگران پرداخت شود.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: تأمین مسکن شاغلان نیروهای مسلح، بر عهده وزارت دفاع و تأمین مسکن ایثارگران و خانواده شهدا، بر عهده بنیاد شهید و وزارت راه و شهرسازی است. کمک به تحصیل ایثارگران نیز بر عهده وزارت علوم است.

وی تصریح کرد: طبق قانون، رسیدگی به رزمندگان معسر و جانبازان ۵ تا ۲۵ درصد به وزارت دفاع سپرده شده است که در این راستا از سال ۹۴ تا سال ۹۷، آنچه را دریافت کردیم، به رزمندگان معسر پرداخت کرده‌ایم.

امیر حاتمی ادامه داد: در سال ۹۷ وزارت دفاع به ۸۹ هزار نفر از رزمندگان معسر، حقوق پرداخت کرده است که در این راستا در سال ۹۸، ۴۰۰ میلیارد تومان از محل یارانه‌ها به این موضوع اختصاص یافت که تا امروز ۱۰۰ میلیارد تومان آن تخصیص یافته و از طریق این بودجه، ۲۵ درصد به دریافتی رزمندگان معسر اضافه کردیم. در حال حاضر می‌توانیم به ۱۰۰ هزار نفر از رزمندگان معسر حقوق پرداخت کنیم. طبق قانون باید حداقل حقوق به این افراد پرداخت شود اما با توجه به اینکه بودجه کمی به ما اختصاص یافته است یا باید میزان حقوق را کم کنیم و یا تعداد رزمندگانی که به آنها مستمری پرداخت می‌کنیم.

وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح گفت: بیمه عمر و حوادث رزمندگان معسر نیز در حال اجراست، ۳۴ هزار نفر از آنها وام دریافت کرده‌اند و دو سوم این رزمندگان به صورت رایگان به مشهد اعزام شدند.

وی خاطرنشان کرد: باید ساماندهی رزمندگان معسر نیز به بنیاد شهید سپرده شود اما تا زمانی که این وظیفه بر عهده ماست، انجام می‌دهیم.