کیفیت ۲۳ موسسه آموزش عالی در ۶ استان کشور ارزیابی شد

به گزارش خبرنگار مهر، گروه‌های اعزامی مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی در تیرماه سال ۹۸، با حضور در استان‌های مختلف ضمن بازدید از ۲۳ مرکز آموزشی و پژوهشی و بررسی وضعیت مراکز، در جریان روند فعالیت‌ها و مسائل این مراکز قرار گرفتند.

فهرست دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور که مورد بازدید قرار گرفته‌اند به شرح زیر است.

استان محل بازدید تاریخ بازدید اصفهان مؤسسه آموزش عالی آزاد دانش پژوهان مؤسسه آموزش عالی آزاد فناوران حکیم مؤسسه آموزش عالی آزاد فن‌پردازان یک تیر ۹۸ خراسان رضوی مؤسسه آموزش عالی آزاد گام اندیشه مؤسسه آموزش عالی آزاد آفتاب مؤسسه آموزش عالی آزاد آدینه مؤسسه آموزش عالی آزاد روش برتر (جهت موافقت قطعی) پنج الی هفت تیر ۹۸ اصفهان مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی امین مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی چهلستون مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی جامی مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی فرزانگان پنج الی شش تیر ۹۸ اصفهان دانشگاه فرهنگیان مرکز شهید رجایی دانشگاه پیام نور واحد فولادشهر ۹ الی ۱۰ تیر ۹۸ کرمانشاه پارک علم و فناوری جهاد دانشگاهی استان کرمانشاه ۱۹ تیر ۹۸ یزد مرکز علمی کاربردی جوادالائمه (ع) مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی دارالعلم مؤسسه آموزش عالی غیر دولتی غیر انتفاعی امام جواد (ع) دانشگاه علم و هنر مؤسسه آموزش عالی آزاد جواد مؤسسه آموزش عالی آزاد مهریار مؤسسه آموزش عالی آزاد زمان ۲۰ الی ۲۱ تیرماه تبریز پارک علم و فناوری استان آذربایجان شرقی ۲۶ تیرماه تهران مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر شماره ۱۲ ۲۷ تیرماه

براساس اعلام هیئت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وزارت علوم، بیشتر مراکزی که مورد بازدید قرارگرفته و وضعیت آنها بررسی شده است مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی هستند.