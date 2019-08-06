محاکمه ۱۷متهم پرونده فساد در پتروشیمی

به گزارش خبرنگار مهر اولین جلسه رسیدگی به اتهامات هفده متهم پرونده فساد در پتروشیمی به ریاست قاضی مسعودی مقام در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه حسینی نماینده دادستان تهران با حضور در جایگاه گفت: این پرونده ۱۷ متهم دارد که اتهام آنها اخلال در نظام تولید است.

وی افزود: متهمان مجموعاً ۳۰ هزار و ۵۰۰ تن سهمیه مواد اولیه پتروشیمی را در بازار آزاد به فروش رساندند و از این طریق ۱۹۰ میلیارد تومان منفعت تحصیل کردند.

وی به بیان اسامی متهمان پرداخت و اظهار داشت: محسن احمدی به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۵ هزار و ۱۸۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۱۳۰ میلیارد ریال متهم است. همچنین سعید خندانی هم به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان سه هزار و ۷۱۸ تن و تحصیل منفعت به میزان ۱۳۰ میلیارد ریال متهم است.

نماینده دادستان به سایر متهمان اشاره کرد و گفت: فرزاد محبوبی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان سه هزار و ۱۷ تن و تحصیل ۲۸۰ میلیارد ریال محاکمه می شود. همچنین شرکت محبوب پلاست به نمایندگی منصور علیزاده و صاحب امتیازی محبوبی و همچنین شرکت زرین پلاست صومعه به اتهام فوق متهم است. هادی آزادی دیگر متهم پرونده نیز به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به میزان دو هزار و ۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۱۴۰ میلیارد ریال متهم است. حمید صداقتی متهم دیگر پرونده به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان دو هزار و ۷۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال متهم است.

حسینی تصریح کرد: همچنین شرکت مبتکران جهان نایلون هم به مشارکت در اخلال به شیوه فوق، متهم است. وحید صابری و حامد مقدم دیگر متهمان پرونده هر کدام متهم هستند به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد به ترتیب به مبالغ دو هزار و ۵۰۰ تن و دو هزار و ۳۱۴ تن و تحصیل منفعت به میزان ۲۲۵ میلیارد ریال و ۲۰۵ میلیارد ریال. همچنین شرکت کیمیا پلی استر قم هم به اتهام مشارکت در اخلال نظام تولیدی به شیوه فوق متهم است.

حسینی به اسامی دیگر متهمان پرونده اشاره کرد و گفت: کاظم حاجی ابوالقاسم جولابی مشهور به حبیبی به اتهام مشارکت در اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه در بازار آزاد به میزان ۱۹۰۰ تن و تحصیل منفعت به میزان ۷۲ میلیارد ریال متهم است. ابوالفضل خرمی رود به اتهام مشارکت در اخلال در نظام تولیدی به شیوه فوق و به میزان ۱۴۵۱ تن و تحصیل منفعت به میزان ۱۰۰ میلیارد ریال متهم است. رضا رهبر متهم دیگر این پرونده به اتهام مشارکت در اخلال در نظام تولیدی از طریق مشارکت در خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۱۳۸۶ تن و تحصیل منفعت به میزان ۶۰ میلیارد ریال متهم است.

وی افزود: مجتبی علی عسگری هم به اتهام مشارکت در اخلال در نظام از طریق خرید و فروش به میزان ۹۶۷ تن و تحصیل منفعت به میزان ۸۷ میلیارد ریال متهم است. سعید احمدی سرغشه و فرشاد نجفی هم از دیگران متهمان این پرونده به اتهام ایده فوق و خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۹۶ تن و ۶۶۰ تن و تحصیل منفعت به ترتیب ۸۰ و ۶۰ میلیارد ریال متهم هستند.

نماینده دادستان تهران ادامه داد: شهرام پرپایی به اتهام مشارکت در اخلال نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۵۷۲ تن و تحصیل منفعت به میزان ۵۰ میلیارد ریال متهم است. همچنین شرکت تک جام خاورمیانه هم به اتهام فوق متهم است.

حسینی به چندین اتهام عباس حاجی عمو عصا متهم دیگر این پرونده اشاره کرد و گفت: این فرد به مشارکت در اخلال در نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۵۰۰ تن و تحصیل منفعت به مبلغ ۱۸۰ میلیارد ریال متهم است. وی همچنین به اتهام نگهداری مواد مخدر به میزان ۸۰.۹۷ گرم تریاک، ۶۰.۳ گرم شیشه و ۸۰ سانت کوکائین متهم است. نازیلا امیرکواسمی به اتهام معاونت در اخلال در نظام تولیدی و همچنین تحصیل منفعت به میزان ۹ میلیارد ریال متهم است. همچنین مجید ابرازه متهم دیگر این پرونده به اتهام معاونت در اخلال نظام تولیدی از طریق خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی به میزان دو هزار و ۳۱۴ تن متهم است.

اخلال در این پرونده در حد کلان است

نماینده دادستان در ادامه و با تأکید بر اینکه عنصر قانونی جرم طبق بند ج ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران اقتصادی در کشور است گفت: اخلال در این پرونده در حد کلان است.

وی در خصوص تشریح اقدامات متهمان فوق نیز گفت: عرضه محصولات پتروشیمی در شرکت بورس کالای ایران انجام می شود و عرضه کنندگان موظف به عرضه تمامی محصولات در شرکت بورس کالا هستند. با توجه به محدودیت ها و اختصاص شهریه برای دریافت مواد اولیه پتروشیمی قیمت مواد اولیه با قیمت موجود در بازار اختلاف قابل ملاحظه ای دارد به طوری که این مسئله سبب فعالیت دلالان را فراهم کرد. این اختلاف چندین برابری موجب شده سوءاستفاده کنندگان با ارتباط گیری با مسئولان وزارت صمت و ثبت تقاضا در سامانه بهین یاب و دریافت مواد اولیه و احتکار آن به سود هنگفتی برسند. در بررسی ها مشخص شد این افراد به نام خود و یا شرکت های مربوط به خود سهمیه هایی دریافت کرده اند. این اقدام آنها در افزایش قیمت اولیه مواد پتروشیمی موثر بوده است.

در ادامه سعید خندانی یکی از متهمان پرونده فروش مواد اولیه محصولات پتروشیمی در بازار آزاد با حضور در جایگاه به دفاع از خود پرداخت و گفت: افزایش قیمت محصولات پتروشیمی هیچ ارتباطی به فعالیت من ندارد. شاید فعالیت من با ضوابط و مقررات فروش مواد اولیه در شبکه در تناقض باشد اما از آنجا که بدون سوء نیت فعالیت می‌کردم با مقررات مربوط با تعزیرات سازگار دارد.

وی افزود: این اقدامات نمی‌تواند موجب تحقق موضوع اخلال در نظام توزیع شود. در پرونده من قربانیان و بزه‌دیدگان این اقدام مشخص نشده است و صرف افزایش کالا بدون وجود قربانیان نمی‌تواند موجب تحقق جرم شود.



خندانی با بیان اینکه اخلالی در بازار مواد اولیه پتروشیمی انجام ندادم، گفت: خسارتی نیز به افراد حقیقی و حقوقی وارد نشده است و با توجه به عدم سوءنیت و میزان خسارت و فقدان خسارت‌دیدگان از دادگاه درخواست صدور رای برائت دارم.



در این هنگام قاضی مسعودی مقام خطاب به متهم گفت: آیا اظهارات خود را در مرحله تحقیقات مقدماتی قبول داری که متهم پاسخ داد: قبول دارم و کتمان نمی‌کنم. با آقای اعصار کار می‌کردم و به او سرمایه می‌دادم. ۹۰ درصد کارهای من به این صورت بود که به کارخانه‌ها برای خرید سهمیه مواد اولیه پتروشیمی از بورس کالا سرمایه می‌دادم و هیچ باری هرگز به دست من نمی‌آمد و حتی یک کیلو بار انحرافی ندارم.



قاضی مسعودی مقام پرسید: چقدر سرمایه‌گذاری کردید؟



خندانی پاسخ داد: مبلغ سرمایه‌گذاری بستگی به زمان داشت. به عنوان مثال در فروردین سال ۹۷ که قیمت محصولات ۶۷۰۰ الی ۶۸۰۰ تومان بود کارخانجات تماس می‌گرفتند که ۴۰ تن سهمیه در بورس کالا دارد و من سرمایه می‌دادم و بار را کارخانه می‌گرفت.



رئیس دادگاه پرسید: چقدر سود می‌کردید.



وی پاسخ داد: سود ۱۰ میلیارد تومانی در کیفرخواست ذکر شده را اصلا قبول ندارم. من ۵۳ سال سن دارم و از سال ۱۳۵۷ در پامنار شاگردی کردم و اگر ثمره تمام ۴۰ سال فعالیت من را جمع کنند ۱۳ میلیارد تومان نمی‌شود.



در ادامه حسینی نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات متهم گفت: اینکه بخشی از افزایش قیمت مواد اولیه پتروشیمی در سال ۹۷ به افزایش قیمت ارز ارتباط دارد درست است اما بنابر اعلام رسمی بورس کالا در ابتدای سال ۹۷ افزایش ۲.۵ برابری تقاضای مواد اولیه وجود داشته که نشان از تقاضای کاذب است و علت آن هم افزایش قیمت مواد اولیه در بازار است.

وی افزود: متهم اقرار به معامله دارد و طبق قانون خرید و فروش مواد اولیه پتروشیمی در بازار آزاد جرم است و قانون آن را مقید به نتیجه نکرده است.

نماینده دادستان ادامه داد: چرا با قصد اینکه سازمان بورس کالا هر تن پت را ۷ میلیون تومان می‌فروخت قیمت هر تن پت در سال ۹۷ در بازار آزاد ۲۷ میلیون تومان بوده است.

وی افزود: علتش آن است که سهمیه مواد اولیه را تولیدکننده واقعی نمی‌گرفته بلکه افرادی که در این دادگاه حاضر هستند دریافت می‌کردند و تولیدکننده واقعی برای اینکه ورشکست نشود و تولیدش نخوابد هر تن پت ۷ میلیون تومانی را ۲۷ میلیون تومان می‌خریده است.