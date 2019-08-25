صنعت نفت در رفع مشکلات استان بوشهر مشارکت بیشتری کند

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند یکشنبه‌شب در حاشیه افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان کنگان اظهار داشت: در حالی که مشکلاتی از نظر مالی و اقتصادی وجود داشت ولی پروژه‌های استان بوشهر فعال هستند.

وی به افتتاح هشت هزار میلیارد ریال پروژه عمرانی و اقتصادی در استان بوشهر اشاره کرد و ادامه داد: در هفته دوست امسال شاهد افتتاح پروژه‌های بسیار خوبی هستیم که از مطالبات مردم بوده‌اند.

استاندار بوشهر به ظرفیت‌ها و قابلیت‌های بالای استان بوشهر اشاره کرد و افزود: با پیگیری نماینده مردم در مجلس و نگاه مثبت وزیر نفت پروژه‌های خوبی در جنوب استان بوشهر اجرا شده است که برخی از انها به بهره‌برداری رسید.

وی با اشاره به نقش مهم استان بوشهر در اقتصاد کشور، بیان کرد: استان بوشهر در اقتصاد ملی نقش ویژه‌ای دارد و به همان اندازه از وزارت نفت انتظار داریم در اجرای پروژه‌ها و رفع مشکلات استان همکاری و تعامل داشته باشد.

گراوند با اشاره به افتتاح پنج پروژه با اعتبار بالغ بر ۲۴ میلیارد تومان در کنگان اضافه کرد: دولت توجه ویژه‌ای به رفع مشکلات مردم دارد و این طرح‌ها طی یک سال اجرا و به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: پروژه‌های خوبی امسال در استان بوشهر به بهره‌برداری رسیده و پیمانکاران به بهترین شکل ممکن پروژه را تکمیل و در اختیار شهروندان قرار داده‌اند که در شرایط کنونی کشورمان بسیار ارزشمند است.

زمین چمن مصنوعی روستای پرک، ساختمان ناحیه گاز شهر سیراف، سالن چندمنظوره بانوان سیراف، بلوار امام حسین(ع) شهر کنگان و سیم‌کشی فیبرنوری کنگان به عسلویه افتتاح شد.