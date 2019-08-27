به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در آستانه ایام سوگواری ماه محرم و صفر استقبال قابل توجهی از خرید لباس مشکی محرم می‌شود که از این‌رو فروشگاه اینترنتی بانی مد به منظور رفاه حال مشتریان خود، تخفیفات ویژه‌ای روی تمام لباس‌، کیف و کفش مشکی و تیره مردانه و زنانه خود قرار داده است. در این فروش ویژه مشتریان می‌توانند علاوه بر تخفیف تا ۷۰% موجود در سایت، ۲۰% تخفیف اضافه روی تمام لباس‌های مشکی و تیره دریافت کنند و در کوتاه‌ترین زمان و بهترین کفیت سفارشات خود را در درب منزل تحویل بگیرند.

فروشگاه اینترنتی بانی مد از سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را آغاز کرد و در فروش پوشاک به صورت آنلاین با ابتکار و خلاقیت، پیشرفت چشمگیری تا به امروز داشته است. فروشگاه آنلاین بانی مد یکی از فروشگاه‌های معتبر اینترنتی است که همواره در طراحی جشنواره‌های فروش ویژه، پیشگام و پیشرو بوده است.

این فروشگاه اینترنتی شامل برندهایی همچون جین وست، بالنو، جوتی جینز، آدیداس، کاسیو، کرید، داو، ان بی بی، اکو، بربری، بورژوا، بولگاری، رکسونا، شانل، لاکوست، مون بلان، هرمس، ویکتوریا سیکرت، گوچی، کنزو، کلوین کلاین، چرم درسا، چرم مشهد، مای، تن درست، ارس، سرژه و... است و فروش محصولاتی همچون پوشاک مردانه، زنانه، بچگانه، اکسسوری، کیف، کفش و لوازم برقی شخصی در بر دارد.

از دیرباز تاکنون این رسم در میان مردم ایران رواج داشته است که با هر دین و اعتقادی در ایام عزاداری ماه محرم و صفر و به احترام امام سوم شیعیان لباس مشکی یا تیره به تن می‌کردند. این سنت به منظور ادای دینی به این ایام صورت می‌گرفته است. بسیاری از خانواده‌ها بر اساس سنت و فرهنگ خود در ایام محرم سوگواری اهل بیت(ع) خصوصاً در دو ماه محرم و صفر، لباس سیاه به تن کرده و بیرق‌های مشکی بر سر منازل خود نصب می‌کنند. با این حال در بعضی مواقع لباس مشکی و تیره نشانه عزا و سوگواری نیست و به عنوان یک لباس مجلسی کاربرد دارد.

از این رو فروشگاه اینترنتی بانی مد با احترام به ایام سوگواری محرم و صفر و همچنین به منظور راحتی حال هموطنان گرامی در سراسر ایران، در سایت بانی مد علاوه بر تخفیف پوشاک تا ۷۰%، تخفیف ویژه‌ ۲۰% روی تمام لباس‌های مشکی و تیره از جمله شلوار، بلوز، پیراهن مردانه، پیراهن زنانه، مانتو مشکی، روسری، کیف و کفش قرار داده است.

لباس مشکی و تیره به سادگی در فروشگاه‌های یافت نمی‌شود و به منظور پیدا کردن یک لباس باکیفیت و مناسب باید زمان بسیاری صرف رفت و آمد در فروشگاه‌ها و ترافیک کنید. علاوه بر این، رنگ اکثر لباس‌های مشکی با یک بار شستن از بین می‌رود و بور و روشن می‌شود. از این رو لباس تیره نو شما به یک لباس کهنه تبدیل می‌شود. این در حالی است که تمام پوشاک بانی مد مجموعه‌ای از بهترین و باکیفیت‌ترین برندهای دنیا است و هیچ‌گاه مشتریان خود را ناامید نخواهد کرد.

مشتریان می‌توانند بدون نیاز به صرف زمان در ترافیک و شلوغی آخر شهریور و ایام عزداری محرم، لباس‌های تیره و مشکی مردانه و زنانه خود را از سایت بانی مد سفارش دهند تا در کوتاه‌ترین زمان و بهترین کیفیت سفارشات خود را در درب منزل تحویل بگیرند و از تخفیفات بی‌نظیری بهره‌مند شوند.

شما می‌توانید با مراجعه به سایت www.banimode.com سفارشات خود را علاوه بر تخفیف تا ۷۰% انتخاب کنید و ۲۰% تخفیف اضافه از ۵ تا ۱۲ شهریور روی خرید پوشاک، کیف و کفش مشکی خود دریافت کنید.

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