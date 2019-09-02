امیر حیدری روز پدافند هوایی را تبریک گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش با صدور پیامی روز پدافند هوایی را به فرماندهان و کارکنان پدافند هوایی ارتش تبریک گفت.

متن پیام بدین شرح است:

برادر و همرزم عزیزم امیر سرتیپ ستاد علیرضا صباحی‌فرد

فرمانده محترم نیروی پدافند هوایی ارتش

سلام علیکم

با صلوات بر محمد و آل محمد (ص)

دهم شهریور ماه، فرصت مغتنمی است برای بازخوانی مجاهدت، ایثار و مقاومت های فرزندان ملت در نیروی پدافند هوایی که همواره با جنس اقتدار، استقامت و عزمی پولادین در حفاظت از آسمان امن ایران اسلامی فداکارانه در میدان حاضرند.

به‌برکت هدایت‌های داهیانه فرماندهی معظم کل قوا(حفظه الله)، خون شهدای والامقام انقلاب اسلامی و نیز همراهی مردم و قدرت نیروهای مسلح، امروز آسمان جمهوری اسلامی ایران امن‌ترین آسمان دنیاست و جایی که دشمن تخطی کند، چشمان تیزبین پدافند هوایی کشورمان به او فرصت نخواهد داد و در کسری از زمان متجاوزان را فرو خواهد نشاند.

بی شک مجموعه ارزشمند پدافند هوایی در ایجاد آسمان امن و حفظ و تقویت بازدارندگی و توانمندی دفاعی کشور جایگاه ویژه ای دارد و نماد قدرت، عظمت و افتخار ملتی است که دربرابر هرگونه تجاوز و گستاخی، مردانه ایستاده است.

اینجانب به نیابت از همرزمان شما در نیروی زمینی ارتش، روز پدافند هوایی را به شجاع دلان آسمان ولایت قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء تبریک و تهنیت عرض می نمایم و توفیق جنابعالی را در تحقق منویات مقام عظمای ولایت، تحت توجهات خاصه حضرت ولی عصر(عج) از درگاه خداوند سبحان خواستارم.

فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران

سرتیپ کیومرث حیدری