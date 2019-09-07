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۱۶ شهریور ۱۳۹۸، ۱۰:۱۳

پریشان موی و خاک آلود در بازار کتاب/شرح امام رضا(ع) از عاشورا

پریشان موی و خاک آلود در بازار کتاب/شرح امام رضا(ع) از عاشورا

کتاب پریشان موی و خاک آلود که شرحی است بر روایت امام رضا علیه السلام درباره ماجرای عاشورا منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب پریشان موی و خاک آلود که شرحی است بر روایت امامرضا علیه السلام خطاب به ریانبنشبیب درباره ماجرای عاشورا و امام حسین (ع) توسط انتشارات کتابستانمعرفت منتشر شد.
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یکی از روایات صحیح السند معروف و مشهور درباره حادثه عاشورا روایتی است که امام رضا علیه السلام به #ریان_بن_شبیب فرموده است که بخشهایی از مضمون این روایت بسیار گفته و شنیده

می‌شود: یابن شبیب ان کنت باکیا فابک للحسین

سالها پس از بازخوانی و انتشار این روایت، شرحی بر آن توسط سید محمد علی فتاح زاده نوشته شده است که در کتاب پریشان موی و خاک آلود گردآوری شده است.

نویسنده در بخشی از مقدمه خود بر این اثر آورده است: غالباً دست یافتن به پاسخ آن پرسشی برای ما شیرین تر است، که ذهن ما را بیشتر به خود درگیر کرده باشد؛ و یا پذیرش آن برای ما قدری دشوار بنماید.

یکی از آن معماهای پیچیده، چرا و چگونه هایی است که درباره ی امام حسین علیه السلام به ما رسیده است؛ همچون گریستن آسمان و زمین در عزایش و یا پاداش های فراتر از درک، برای یک قطره اشک در غم او. ما در این مجال مختصر، تلاشمان بر دست یابی به پاسخ آنها بوده است.
 

کد مطلب 4713035
حمید نورشمسی

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