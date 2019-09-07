پریشان موی و خاک آلود در بازار کتاب/شرح امام رضا(ع) از عاشورا

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب پریشان موی و خاک آلود که شرحی است بر روایت امامرضا علیه السلام خطاب به ریانبنشبیب درباره ماجرای عاشورا و امام حسین (ع) توسط انتشارات کتابستانمعرفت منتشر شد.

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یکی از روایات صحیح السند معروف و مشهور درباره حادثه عاشورا روایتی است که امام رضا علیه السلام به #ریان_بن_شبیب فرموده است که بخشهایی از مضمون این روایت بسیار گفته و شنیده

می‌شود: یابن شبیب ان کنت باکیا فابک للحسین

سالها پس از بازخوانی و انتشار این روایت، شرحی بر آن توسط سید محمد علی فتاح زاده نوشته شده است که در کتاب پریشان موی و خاک آلود گردآوری شده است.

نویسنده در بخشی از مقدمه خود بر این اثر آورده است: غالباً دست یافتن به پاسخ آن پرسشی برای ما شیرین تر است، که ذهن ما را بیشتر به خود درگیر کرده باشد؛ و یا پذیرش آن برای ما قدری دشوار بنماید.

یکی از آن معماهای پیچیده، چرا و چگونه هایی است که درباره ی امام حسین علیه السلام به ما رسیده است؛ همچون گریستن آسمان و زمین در عزایش و یا پاداش های فراتر از درک، برای یک قطره اشک در غم او. ما در این مجال مختصر، تلاشمان بر دست یابی به پاسخ آنها بوده است.

