محمدجواد ابطحی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به دریافت شهریه‌های نجومی در برخی از مدارس غیردولتی، اظهار داشت: در ابتدا ذکر این نکته حائزاهمیت است که نمی‌توان گفت که همه مدارس غیردولتی شهریه نجومی دریافت می‌کنند.

وی افزود: بر اساس تحقیقات ما، صرفا ۵ درصد از مدارس غیردولتی به ویژه در کلانشهرها مقررات را در زمینه دریافت شهریه رعایت نمی‌کنند اما دیگر مدارس مقررات را در این زمینه رعایت می‌کنند و حتی برخی از مدارس غیردولتی وضعیت مالی خوبی ندارند و به دلیل عدم جذب دانش آموز در حال تعطیلی هستند.

عضو ناظر مجلس بر شورای سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و نظارت بر مدارس غیردولتی، با تاکید بر اینکه بین مدارس غیردولتی توازن کافی وجود ندارد و باید عدالت آموزشی میان آنان رعایت شود، تصریح کرد: بنده اخیرا جلسه‌ای با معاون وزیر آموزش و پرورش داشتم و این موضوع را مطرح کردم و قرار شد که با مدیران مدارس لاکچری برخورد شود.

ابطحی با بیان اینکه نکته قابل توجه آن است که این مدارس علی رغم دریافت شهریه‌های نجومی، به معلمان خود حقوق های بسیار کمی پرداخت می کنند، تصریح کرد: درآمد مدارس لاکچری میلیاردی است و در واقع در این مدارس هم به خانواده‌ها و هم به معلمان ظلم می شود و صرفا عده ای خاص از این قضیه سود می برند که باید با آنان برخورد جدی شود.

وی با تأکید بر اینکه باید بر شهریه مدارس غیردولتی نظارت بیشتری صورت گیرد، گفت: این موضوع جزء اختیارات وزارت آموزش و پرورش است اما در صورتی که گزارشی به مجلس درباره تخلف مدارس در دریافت شهریه از والدین واصل شود، قطعا به آن ورود کرده و با متخلفان برخورد جدی می‌کنیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار داشت: مدیران این مدارس به بهانه ارائه امکاناتی چون کلاس‌های فوق برنامه، آموزش زبان دوم و سفر دانش آموزان به تور اروپا از خانواده‌های آنان شهریه های کلان دریافت می کنند.

ابطحی با بیان اینکه سود مدارس لاکچری فقط به جیب مدیر و هیئت امنای مدارس می‌رود، گفت: قطعا مجلس شورای اسلامی و به ویژه کمیسیون آموزش و تحقیقات به موضوع شهریه های نجومی مدارس ورود جدی می کنند چرا که هیچ دلیلی ندارد که برخلاف قانون چنین شهریه هایی از خانواده ها دریافت شود و در مقابل معلمان این مدارس حقوق چندانی دریافت نکنند و امنیت شغلی نداشته باشند.