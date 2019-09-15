به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان در نشست خبری خود قبل از ترک کشورمان به مقصد ترکیه برای شرکت در پنجمین دور اجلاس سه جانبه سران ایران، روسیه و ترکیه، اظهارداشت: ادامه جنگ با تروریست‌ها در منطقه ادلب ضرورت دارد. در منطقه شرق فرات در سوریه با مشکل مواجه هستیم و حضور آمریکایی‌ها حضوری تجاوزگرانه، غیرقانونی و مداخله گرانه است که همواره این بخش از منطقه سوریه را نا امن نگه داشته است.

وی افزود: مداخلات و تجاوزات رژیم صهیونیستی در رابطه با سوریه و حمایت از تروریست ها و حملات این رژیم به مردم سوریه جزو نگرانی های منطقه ای و این ۳ کشور است؛ در واقع بخش بزرگی از مسائل سوریه حل و فصل شده است و بخشی از آن که مهمترین آن منطقه ادلب و شرق فرات است باقیست.

روحانی اصلاح قانون اساسی سوریه، بازگشت مهاجران و مسائل دیگر را مسائل مهم پیش رو عنوان کرد و با اشاره به اینکه این موضوعات در اجلاس سه جانبه بحث و بررسی خواهد شد، گفت: همانطور که بارها اعلام کرده ایم مسائل منطقه از طریق کشورهای منطقه و از طریق گفتگو و مصالحه باید حل و فصل شوند؛ در سوریه و یمن نیز نظر ما این است. آنچه امروز در این منطقه رخ می‌دهد و بسیاری از کشورهای دنیا را نگران کرده است در سایه برنامه‌ریزی‌های غلط و توطئه‌های آمریکا در منطقه است.

رئیس جمهور گفت: آنها از امارات و عربستان حمایت می‌کنند و به آنها سلاح می دهند. هر روز تعدادی بیگناه در یمن کشته می‌شوند و آمریکایی‌ها به جای اینکه خودشان را محکوم کنند که حضور و مداخلات آنها در سوریه یمن و سایر مناطق مشکل آفرین است هر از گاهی کشورهای منطقه و مردم مبارزه یمن را متهم می‌کنند. اگر می‌خواهیم در در منطقه امنیت برقرار شود باید تجاوزات و مداخلات آمریکایی‌ها و رژیم صهیونیستی قطع شود.

بمباران مردم یمن باید خاتمه پیدا کند

وی با اشاره به سفر خود اظهارداشت: این پنجمین اجلاس در دو سال گذشته است و امیدواریم قدم‌هایی مثبت برداشته شود و هر ۳ کشور بتوانند کمک کنند؛ آینده سوریه متعلق به مردم سوریه است و تصمیم با آنهاست و کشورهای دیگر باید به دولت مشروع و قانونی دمشق کمک و یاری بدهند.

روحانی با اشاره به ضرورت روابط با همسایگان، گفت: همواره روابط با همسایگان بویژه روابط نزدیک و صمیمی برای ما مهم بوده و امروز هم اهمیت دارد. هم روسیه و هم ترکیه همسایه ما هستند و با این دو کشور و سایر کشورهای همسایه روابط بسیار دوستانه‌ای داریم. ما آمادگی داریم که با همه همسایگان خود روابط برادرانه و دوستانه داشته باشیم. مشکلات منطقه از طریق گفتگو و در یمن از طریق گفتگوی یمنی-یمنی حل خواهد شد. بمباران مردم یمن باید خاتمه پیدا کند.

رئیس جمهور در پایان گفت: امروز برای حل مشکلات اقتصادی کشور خود بهترین راه حل بعد از مقاومت و ایستادگی، روابط با همسایگان است. در این سفر با آقای پوتین و آقای اردوغان راجع به روابط دوجانبه گفتگو خواهیم کرد.