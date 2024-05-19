پنج نامگذاری جدید در معابر و اماکن عمومی شهر تبریز

به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای شورای اسلامی شهر تبریز امروز در یکصد و نود و پنجمین جلسه شورا نامگذاری و تغییر نام پنج کوچه و معبر را در دستور کار خود قرار دادند.

بر اساس اعلام کمیته نامگذاری اماکن و معابر عمومی شهر، کوچه بی‌نام در خیابان شهید بهشتی به نام «شهید جواد جدیری کاردی» نامگذاری شد.

درخواست تغییر نام بن بست نیلوفر واقع در خیابان تختی به سمت دادگستری، به نام «شهید اسماعیل بدر حداد»، تصویب شد.

کوچه رحیم بنا واقع در خیابان عباسی سیلاب قوشخانه به نام «شهید بهنام پیغامی زرکان»، نامگذاری شد.

درخواست نامگذاری اهالی کوچه بی‌نام واقع خیابان شهید فاتح، کوی شهید جواد شجاعی به نام «شهید ابراهیم لطفی» تصویب شد.

همچنین زمین فوتبال واقع در منطقه ۴ روبروی فرودگاه به نام شهدای هوانیروز، نامگذاری شد.

علی نوای باغبان رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تغییر نام معابر به اسامی شهدای والامقام را مورد استقبال شورای انقلابی دانست و گفت: عملکرد این تغییر نام به نام شهدای عزیز، به مراجع علاقمند و دستگاه‌های مربوطه و همچنین عموم شهروندان اطلاع رسانی شود.

حجت الاسلام والمسلمین رسول برگی عضو شورای اسلامی شهر تبریز در این جلسه تصریح کرد: با توجه به نامگذاری ۳۱ اردیبهشت به نام روز اهدای عضو و تلاش‌های شهید حاج رسول زارع‌زاده در این حیطه، خواهشمندم در انتخاب نام معابر و اماکن، نامگذاری‌ای به نام ایشان انجام شود.

در این بین سخنگوی شورای اسلامی شهر تبریز نیز خواستار نامگذاری سالن‌های ورزشی جدیدالاحداث به نام ورزشکاران شهید و همچنین ورزشکاران شاخص شهر شد.

یاسین بجانی افزود: برخی اسطوره‌های ورزشی با وجود تلاش‌های بسیار در حوزه ورزش و سلامتی، گمنام مانده‌اند و با این اقدام به نوعی از زحمات آنها قدردانی می‌شود.

نایب رئیس شورای اسلامی شهر تبریز نیز در این جلسه با قدردانی از کمیته نامگذاری معابر، خاطرنشان کرد: با سیستم جدید راه اندازی شده تمام شهروندان می‌توانند پیشنهادات خود مبنی بر نامگذاری معابر را ارائه دهند.

روح الله دهقان نژاد تاکید کرد: برخلاف برخی ادعاها در خصوص مخالفت شورا با انتخاب اسامی ترکی برای معابر، مانعی در این خصوص وجود ندارد و در صورت پیشنهاد می‌توانیم از نام‌های ترکی استفاده کنیم. وی افزود: در دوره فعلی مدیریت شهری نام هیچ شهیدی از معابر و محلات حذف نشده است و توجه کمیته نامگذاری به اسامی شهدا و ایثارگران قابل تقدیر است.

مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تبریز نیز در این جلسه با اشاره به اطلاع رسانی عمومی تمام مصوبات کمیته نامگذاری، گفت: نماینده بنیاد شهید نیز عضو کمیته نامگذاری بوده و از روند نامگذاری های جدید اطلاع دارند.

مهدی حافظ زاده همچنین از راه اندازی سامانه‌ای در راستای شفاف سازی خبر داد و افزود: سامانه منام (مدیریت معابر و اماکن شهری) در تبریز راه اندازی شده و پس از ارائه آموزش‌های لازم به مدیران امور ارتباطات و معاونین ترافیک و حمل و نقل مناطق دهگانه بعد از این هرگونه تغییر و یا درخواست نامگداری از این طریق انجام می‌شود.