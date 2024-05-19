به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد دانشگاهی تهران، معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران به‌درخواست ثبت‌نام‌کنندگان و نیز تداخل برگزاری این آزمون با زمان امتحانات دانش‌آموزان و دانشجویان مهلت شرکت در مسابقه کتابخوانی هشت‌بهشت با موضوع «داستان رویان» را تا ۲۳ خرداد ۱۴۰۳ تمدید کرد.

کتاب «داستان رویان»، نوشته محمدعلی زمانیان، روایتی است از فعالیت‌های مرحوم سعید کاظمی آشتیانی در راه تأسیس، تثبیت و پیشرفت پژوهشگاه رویان و خاطرات منتشرنشده‌ای از روند شکل‌گیری پژوهشگاهی را روایت می‌کند که برای اولین‌بار در ایران، موفق به درمان ناباروری و سلول درمانی و شبیه‌سازی شد.

آزمون این مسابقه روز چهارشنبه ۲۳ خردادماه به‌صورت برخط(آنلاین) از ساعت ۹ تا ۲۴ و از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران به نشانی BookRc.ir برگزار می‌شود.

دانشجویان، دانش‌آموزان و علاقه‌مندان کتابخوانی می‌توانند با مراجعه به پایگاه اطلاع‌رسانی باشگاه کتابخوانی دانشجویان ایران برای ثبت‌نام و شرکت در مسابقه اقدام کنند.

جوایز این دوره از مسابقه به شرح ذیل است:

۱ جایزه ۱۰۰ میلیون ریالی، ۴ جایزه ۵۰ میلیون ریالی و ۳۰ جایزه ۱۰ میلیون ریالی است.

معاونت فرهنگی سازمان جهاد دانشگاهی تهران، این مسابقه را با همکاری و مشارکت معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی، جهاد دانشگاهی علوم پزشکی تهران، پژوهشگاه رویان، معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه علم و فرهنگ، خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار می‌کند. شرکت در این مسابقه برای عموم آزاد است.